Когнитивные сервисы. Зачем они нам?

1 . Что это такое — когнитивные сервисы?

2 . А разве люди уже не справляются с этими задачами?

3 . Интересно. А где это используется?

4 . Пока мы все равно общаемся с компьютером командами. А когда уже можно будет с ним нормально поговорить?

5 . Как программисты научили машины делать все это?

6 . Неужели машины так легко справляются со всеми этими задачами?

7 . Где можно потестировать эти сервисы?

8 . А в России уже используют эти технологии?