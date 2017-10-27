Ко мне стучат в дверь люди и просят номер СНИЛС. Это мошенники?
1
Что случилось?
Во многих российских городах квартиры обходят незнакомые люди, которые называют себя представителями пенсионного фонда или какой-нибудь другой организации. Они под разными предлогами просят жильцов показать им СНИЛС — страховой номер индивидуального лицевого счета — и иногда подписать какие-то документы.
2
Чего они хотят?
Перевести вашу пенсию в негосударственный пенсионный фонд, в интересах которого они действуют. Незнакомцы могут явно назвать свою цель или попытаться скрыть ее.
3
У меня украдут какие-то деньги?
Вы лишитесь набежавших процентов, если уже меняли пенсионный фонд за последние пять лет. В некоторых случаях ваш старый и новый негосударственный пенсионный фонд (НПФ) могут входить в одну группу компаний и, перебрасывая досрочно вашу пенсию из одно «кармана» в другой, им удается заработать.
Но большинство НПФ заинтересованы только в привлечении новых клиентов — так они добиваются роста активов в условиях, когда с 2014 года правительство заморозило перечисление взносов на накопительную часть пенсии. Другое дело, что их доходность может быть ниже, чем в той компании, где сейчас лежат ваши деньги.
4
А если я только показал свой СНИЛС, но ничего не подписывал?
Все зависит от того, кто был пред вами — добросовестный агент НПФ или нет. Мошенники могут пойти на преступление и подделать вашу подпись: им достаточно знать ваши фамилию, имя, отчество и номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
5
Что делать, если меня обманули?
Обратиться в местное управление Пенсионного фонда России, направить жалобу в НПФ, в который были переведены ваши средства, а также написать заявление в прокуратуру. Возможно, вам придется отстаивать свои интересы в суде.
6
Как проверить, с каким пенсионным фондом у меня подписан договор?
Вы можете зайти в личный кабинет или обратиться в местное отделение Пенсионного фонда России. Если вы, как и бо́льшая часть населения России, никогда не подавали заявление о смене управляющей компании или выборе НПФ, вашей пенсией распоряжается государственная управляющая компания ВЭБ (Внешэкономбанк).