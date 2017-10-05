Как устроена экономика блогеров?

1 . А кого вы вообще под блогерами подразумеваете? ЖЖ-юзеров, что ли?

2 . На чем же они зарабатывают?

3 . И сколько блогеры зарабатывают на такой рекламе?

4 . Какие варианты размещения рекламы в блогах существуют?

5 . И кто заказывает рекламу у блогеров?

6 . Такая реклама работает?

7 . Как эффективнее всего разместить рекламу у блогеров?

8 . А где найти этих блогеров?

9 . За что нужно платить GetBlogger и сколько?