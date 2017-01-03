Как сделать домашний бар?

Есть несколько точек зрения на то, как лучше организовать закупки для домашнего бара. Всем понятно, что нельзя просто взять и купить два-три десятка бутылок разнообразного алкоголя. Во-первых, это безумно дорого (бутылка стандартного крепкого напитка известного бренда объемом 0,7 литра в «Ароматном мире» обойдется в 1700–2000 рублей). Во-вторых, бессмысленно: если не знать, для чего вам нужна каждая бутылка, все они будут годами стоять без дела, пылиться и напоминать вам о вашей недальновидности. Самый простой и экономичный способ — начать бар с одной-единственной бутылки (в нашем случае одна бутылка автоматически превращается в две: ведь бутылка водки есть почти у каждого!). Этот способ подойдет, если у вас уже есть любимый коктейль либо если вы предпочитаете определенный вид алкоголя. Из одной бутылки джина, скотча, бурбона, коньяка или рома и минимального количества добавочных ингредиентов можно приготовить довольно много разных коктейлей. Так вы не разоритесь, сможете в удобном темпе пробовать разные рецепты, постепенно докупая нужные ингредиенты, — а вторую бутылку алкоголя купите, когда будете готовы двигаться дальше.

Если вам кажется, что одна бутылка — это слишком скучно, есть множество вариантов укомплектовать полноценный домашний бар, не разорившись. Один из самых известных рецептов — «Бар из 12 бутылок», составленный американцем Дэвидом Соломонсом. В него входят основные виды крепкого алкоголя, ликеры и вермуты, а также биттеры — горькие спиртосодержащие настойки, которые входят в состав множества классических коктейлей.

Если вы решили остановиться где-то посередине, то с точки зрения разнообразия рецептов лучше всего начать с бутылки джина и бурбона (американский кукурузный виски), сладкого (красного) и сухого (extra dry) вермута, апельсинового ликера (трипл-сек) и пузырька ароматических биттеров.