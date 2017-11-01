Как съездить в Израиль бесплатно?

1 . А зачем вообще ехать в Израиль?

2 . Одни древности… А нет чего-то повеселее?

3 . Так, интересно. И как же съездить в Израиль бесплатно?

4 . Еврейское происхождение, говорите? Кажется, это не про меня

5 . Хорошо, а что будет в этой поездке?

6 . А в Израиле не опасно?

7 . Охранники? То есть покутить не удастся?