Как съездить в Израиль бесплатно?
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1
А зачем вообще ехать в Израиль?
Потому что Израиль — уникальное место. Во-первых, здесь располагался один из древнейший центров человеческой цивилизации. На территории современного Израиля когда-то придумали сельское хозяйство и приручили первых домашних собак (собак тут до сих пор очень любят). На этих землях разворачивались всем известные исторические и религиозные сюжеты. Во-вторых, Израиль имеет особое значение для еврейского народа. В Иерусалиме, одном из самых старых городов на планете, можно найти главную святыню иудаизма — Западную стену разрушенного 2000 лет назад Храма — вы ее можете знать как Стену Плача.
В-третьих, в Израиле — сравнительно небольшом государстве, которое в два раза меньше Московской области, — есть сразу три моря. Средиземное вдоль всего западного побережья, Красное — на юге и Мертвое. Ну ладно, Мертвое море — это технически очень соленое озеро, но зато его берега — самая низкая точка на Земле, а его воды удержат на поверхности даже того, кто совершенно не умеет плавать. Вообще с природным разнообразием в Израиле все в порядке: есть и пустыни с гигантскими кратерами и построенными в скалах крепостями, есть и лесистые горы с реками, водопадами и виноградниками.
2
Одни древности… А нет чего-то повеселее?
Есть! Тель-Авив — один из самых либеральных городов Ближнего Востока с круглосуточной культурой тусовок, выдающимся стрит-артом и самой высокой в мире концентрацией архитектуры в стиле баухаус. Еще в XXI веке Израиль стал нацией стартапов — тут есть даже свой аналог американской Кремниевой долины. Уметь программировать или рисовать интерфейсы — для местных жителей уже давно просто хороший тон, а израильские проекты регулярно пытаются купить главные мировые хай-тек-корпорации.
И еще пара моментов. В Израиле удивительная кухня, в которой сочетаются восточные традиции этих мест и рецепты, которые привезли с собой евреи из диаспор со всего мира. Про хумус и фалафель вы наверняка знаете (хотя если не пробовали израильские версии, то не считается), но вот вам несколько менее известных вариантов. Меорав иерушалми — смесь из разных видов мяса, приготовленная на гриле с местными специями; джахнун — завтрак йеменских евреев в виде чуть сладкого блина с толчеными помидорами и густым перечным соусом; сабих — жареные баклажаны в пите с соусом из манго — любимое блюдо иракской диаспоры.
Также Израиль будет отличным местом для тех, кто любит экстремальный спорт. Маунтинбайк в горных ущельях, каякинг на бурных реках, серфинг на пляжах и дельтапланы в пустыне — словом, есть чем заняться.
3
Так, интересно. И как же съездить в Израиль бесплатно?
С этим поможет образовательная программа «Таглит» («открытие» на иврите), вместе с которой мы написали эти карточки. «Таглит» дарит 10-дневное путешествие по Израилю, но нужно соблюсти ряд условий. Во-первых, поездку могут получить молодые люди в возрасте от 18 до 26 лет, которые окончили школу. Во-вторых, для участия в программе нужно иметь еврейское происхождение. Это значит, что кто-то из ваших родителей или бабушек и дедушек должен быть евреем. Если вы уже были в Израиле раньше — не проблема, претендовать на подарок не могут лишь те, кто прожил в стране более трех месяцев или имеет гражданство Израиля. Еще нужно внести небольшой залог в размере $50 — его вернут в конце поездки. Он нужен для того, чтобы подтвердить серьезность ваших намерений. Судите сами, если вы откажетесь в последний момент, то кто-то более решительный просто потеряет место. Подробнее все условия прописаны тут.
4
Еврейское происхождение, говорите? Кажется, это не про меня
Не обязательно. Довольно часто бывает так, что люди даже не подозревают о том, что у них есть еврейские предки. В некоторых семьях этому просто не придают особого значения, в каких-то по тем или иным причинам предпочитали не афишировать или даже скрывать. Если вам интересен Израиль, то стоит как минимум покопаться в семейной истории — вдруг и у вас обнаружатся еврейские корни, а значит вы сможете поучаствовать в программе «Таглит».
5
Хорошо, а что будет в этой поездке?
Вариантов очень много, выбирайте любой. Каждый включает основные достопримечательности, а дальше — исключительно по интересам. Если любите искусство, то есть «Арт-Таглит», где знакомят со страной через призму классического и современного израильского искусства. Если увлекаетесь фотографией — «Фото-Таглит», в которой можно побывать в самых живописных местах страны. Существуют варианты для интересующихся бизнесом или IT, есть опции для любителей экстремального спорта или кулинарии. Если выбрать сложно, то стоит поехать в классическое путешествие, в котором можно посмотреть на всю страну с разных ракурсов. В каждой поездке с вами будут сверстники из Израиля, а еще вы встретите местных экспертов по вашему профилю, с которыми сможете обсудить все, что интересует. Выбирать можно тут.
6
А в Израиле не опасно?
Израиль сейчас — это достаточно безопасная страна. Он расположен в непростом регионе, но ровно поэтому за безопасностью здесь следят особенно пристально, в том числе сами местные жители. Что касается поездок по программе «Таглит» — каждую группу в путешествии обязательно сопровождает профессиональный охранник, впрочем, его присутствие будет ненавязчивым. Маршруты проработаны вместе с отвечающими за безопасность ведомствами, и поменяются, если поступит малейший сигнал угрозы. За 18 лет существования программы «Таглит» в ней приняли участие около 500 000 человек, и при этом ни разу не возникало проблем с безопасностью.
7
Охранники? То есть покутить не удастся?
Нет. «Таглит» — это в первую очередь образовательная программа, что, впрочем, не значит скучная. Экскурсии будут современными и информативными — полная противоположность уставшим гидам, которые тараторят один и тот же текст из энциклопедии. В поездке вы познакомитесь не только с другими ребятами из вашей страны, отправляющимися с вами в путешествие, но и с местной молодежью, которой есть, что рассказать про настоящий Израиль. Алкоголь в поездке запрещен, но в свободный вечер по согласованию с сопровождающими группы обычно можно сходить в бар ради культурного опыта. А покутить приезжайте уже сами!
8
Неплохо! Но ведь совсем бесплатно не бывает. Зачем кому-то дарить мне путешествие?
Сейчас объясним. Проект «Таглит» придумали в 1999 году два филантропа — Майкл Стейнхардт и Чарльз Бронфман. Они хотели, чтобы молодежь еврейского происхождения со всего мира имела шанс раскрыть свою национальную идентичность, съездив в Израиль и посмотрев на него с разных сторон — от исторической перспективы до современной. Сначала они финансировали проект из своих средств, но теперь его спонсируют множество источников -— еврейские диаспоры из разных стран, правительство Израиля, частные лица. Спонсоры «Таглита» полагают, что израильский опыт будет очень важен для молодых евреев, поэтому и дают на программу деньги. Что делать с полученным опытом — это уже дело каждого участника «Таглита».
Партнерский материал. Что это такое?