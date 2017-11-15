Как путешествовать на электричках?
Партнерский материал. Что это такое?
1
А что, на электричках можно путешествовать?
Конечно. Электрички, они же пригородные поезда, — это транспорт далеко не только для дачников и работающих в Москве жителей области. Прямо из центра, с одного из вокзалов, можно быстро и без пробок добраться до красивейших исторических городов, удивительных музеев и живописных мест с природными ландшафтами, которых в Москве не найти. Более того, можно отправиться на прогулку и в соседние области, причем добраться до места назначения довольно быстро, особенно если возьмете билет на экспресс, который следует почти без остановок.
2
А можно конкретнее? Какие есть топовые направления?
Можно, вот вам беспроигрышные варианты в Подмосковье. Во-первых, Сергиев Посад, где находится Троице-Сергиева лавра, единственный в Подмосковье объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, а еще в городе есть Музей игрушки, где можно посмотреть, например, на первую в истории матрешку. Во-вторых, Звенигород, рядом с которым стоит красивейший Саввино-Сторожевский монастырь, а его окрестности называют русской Швейцарией. Если никогда не были, то там стоит погулять хотя бы для того, чтобы реабилитировать для себя Москву-реку. В-третьих, это Дмитров, где есть собственный кремль, который вместо стен обнесен валом и рвом — настоящее Средневековье. Если времени чуть больше, то можно забраться и подальше. Например, доехать до Владимира, где только в центре столько достопримечательностей, что и целого дня может не хватить (а еще там отлично сохранилась атмосфера русского купеческого шика). Если любите сладкое, отправляйтесь в Тулу с ее знаменитыми пряниками, которые там повсюду — даже отдельный музей есть. Также в городе найдете древний кремль и интереснейший Музей оружия, совсем не провинциальных масштабов.
3
В электричках не очень приятно: грязно и сидения жесткие. Может, лучше на автобусе?
Электричка или автобус — выбирать вам, однако у поездов есть несколько объективных преимуществ. Например, гарантированно не придется стоять в пробке (пунктуальность электричек составляет 98,3%), в электричке больше места, а в новых поездах есть биотуалеты и вайфай. Сейчас на Московской железной дороге большинство поездов — сравнительно новые. Если поедете в соседний регион на экспрессе, то сможете даже выбрать один из трех классов: они отличаются по уровню комфорта и по стоимости билета, но даже самые дешевые места — это далеко не деревянные лавочки, как было в 1990-х.
4
В электричках специфический контингент. С детьми не поедешь…
С одной стороны, электрички — это недорогой общественный транспорт, и пассажиры могут попасться разные. С другой — многие вагоны оснащены системами видеонаблюдения, и на линиях действительно много контролеров и охранников — транспортные компании следят за безопасностью, а заодно и не дают спуску безбилетникам.
5
А чем мне занять себя в дороге? Сканворды я не люблю!
Чем угодно! Читайте книжку, сидите в интернете, слушайте музыку. Еще один классный вариант — скачать аудиогид по местам, которые вы будете проезжать. Его можно загрузить прямо в смартфон, работает он как онлайн, так и офлайн, а для тех, кто не любит наушники, предусмотрен текстовый вариант. Аудиогиды (они же «Говорящие экспрессы») разработаны для самых популярных и интересных направлений (скажем, в Сергиев Посад, Тулу или Дмитров). Слушать весь гид целиком не обязательно — можно подключиться на любой заинтересовавшей вас станции.
6
Сколько сейчас стоят билеты? Где их вообще покупать?
Билеты можно купить прямо на вокзале непосредственно перед отправлением, но если любите планировать заранее, то знайте, что продажа начинается за 10 дней. Есть два способа — в кассе или в автомате (кстати, билет можно записать на транспортную карту — московскую «Тройку» или подмосковную «Стрелку»). Стоимость билета на экспресс зависит от направления, времени суток и дня недели. Рассчитать цену можно с помощью тарифного калькулятора на сайте Центральной пригородной пассажирской компании, вместе с которой мы сделали эти карточки. Вот пример тарифа: съездить в субботу в Сергиев Посад и обратно на обычной электричке будет стоить 352 рубля, а на экспрессе — 460 рублей. Детские билеты дешевле в 4 раза — 88 и 115 рублей соответственно. Если хочется большего комфорта в пути, то есть опция купить билет на экспресс с местом. Его можно оформить в кассах дальнего следования или на сайте РЖД, для покупки понадобится паспорт.
7
В поезд пустят с велосипедом или, например, с лыжами?
Пустят. Велосипеды можно провозить бесплатно в дневное время (11:00–16:00), а также поздно вечером (после 21:00) и рано утром (до 6:00). В остальное время придется заплатить 60 рублей, если путь не превышает 100 км, а если превышает, то 120 рублей. С лыжами чуть иначе: если они короче 180 см, то платить не нужно, а если длиннее, то есть попадают в категорию крупной ручной клади, нужно будет потратить 120 рублей за 100 км и 240 рублей за более продолжительный маршрут. Кстати, если путешествуете с велосипедом в бесплатный период, то все равно нужно оформить квитанцию, которая называется «Велосипед 0». Сделать это можно в обычной кассе с билетами. Такие правила.
8
Я — спонтанный человек. Можно выйти не на своей станции, если мне просто понравился пейзаж?
Не проблема. Внутри оплаченного маршрута можно выйти на любой станции. Правда, есть нюанс: если решите потом продолжить маршрут, то потребуется новый билет, хотя стоить он, конечно, будет дешевле.
9
Вроде неплохо. Что еще нужно знать перед путешествием?
Например, что пассажиры пригородных электричек могут записаться на бесплатные экскурсии в Дмитрове, одном из самых интересных городов Подмосковья. Единственное, сделать это нужно заранее, а потом дождаться подтверждения. Подробнее о том, как это организовать, можно прочитать здесь. Более того, для любопытных мест, куда можно добраться на электричке, существуют отдельные аудиогиды, которые «подхватят» вас прямо на станции и проведут по городу самым интересным маршрутом. Гиды авторские, поэтому будет интересно.
10
А кто у нас сейчас отвечает за электрички?
На всех направлениях, начинающихся от московских вокзалов, кроме Ленинградского, работает Центральная пригородная пассажирская компания, самая крупная из подобных в России — в год она перевозит более 550 млн человек. У ЦППК есть собственный парк более чем из 60 поездов (еще больше — арендованных), а также свой штат машинистов. Самое интересное: компания активно развивает туризм в регионах, что воплотилось во множество профессиональных аудиогидов, экскурсий и специальных мероприятий для пассажиров. Так что электрички — это не только про перемещение из пункта А в пункт Б, но и часть увлекательных и полезных выходных за городом.
Партнерский материал. Что это такое?