Как путешествовать на электричках?

1 . А что, на электричках можно путешествовать?

2 . А можно конкретнее? Какие есть топовые направления?

3 . В электричках не очень приятно: грязно и сидения жесткие. Может, лучше на автобусе?

4 . В электричках специфический контингент. С детьми не поедешь…

5 . А чем мне занять себя в дороге? Сканворды я не люблю!

6 . Сколько сейчас стоят билеты? Где их вообще покупать?

7 . В поезд пустят с велосипедом или, например, с лыжами?

8 . Я — спонтанный человек. Можно выйти не на своей станции, если мне просто понравился пейзаж?

9 . Вроде неплохо. Что еще нужно знать перед путешествием?