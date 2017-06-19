Как приготовить чипсы дома

Есть два варианта. Первый и самый простой — в бытовой или полупрофессиональной фритюрнице. Этот способ приготовления предполагает, что чипсы будут очень быстро жариться при стабильно высокой температуре масла (около 175°C), которую поддерживает фритюр. За 3–4 минуты крахмал обжаривается, а влага не успевает впитаться в пористую поверхность картофеля. Результат — чипсы, очень похожие на магазинные: легкие, хрупкие, абсолютно сухие.

Второй способ для тех, у кого фритюрницы нет. Вам придется греть масло на плите, в большой кастрюле с установленным в нее кулинарным термометром. Как только картошка попадет в нагретое до 170–180°C масло, его температура понизится, и на то, чтобы она вернулась до исходной отметки, понадобится около 7 минут. Далее чипсы нужно готовить еще 2–3 минуты. Этот способ приготовления называет kettle frying, то есть обжаркой в котелке. Так готовить тоже можно, но в результате вы получите более твердые и плотные домашние чипсы.