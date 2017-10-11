Как понять, что я в зоне риска по раку груди?
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1
Что случилось?
Октябрь — всемирный месяц борьбы с раком молочной железы (РМЖ). Согласно международной статистике, это самое частое онкологическое заболевание у женщин. При этом в интернете много противоречивой информации, врачи тоже говорят разное. И есть масса заблуждений на тему того, какие исследования и в каком возрасте нужно проходить. Разбираемся вместе с клиникой «Семейная».
2
А у мужчин рака молочной железы не бывает?
У мужчин рак молочной железы тоже может быть, но он встречается гораздо реже, поэтому никаких специальных рекомендаций или программ скрининга не существует — нужно обратиться к врачу, если вы заметили шишку или уплотнение, которое, как правило, безболезненно, ямочку, втянутый сосок, какие-то изменения кожи (например, кожа на груди или соске сморщилась, покраснела или шелушится), выделения из соска. При этом наличие таких симптомов вовсе не означает, что дело непременно в раке. Например, уплотнения или шишки в груди могут быть признаком доброкачественной опухоли. Но в любом случае это повод обратиться к врачу и разобраться, в чем дело.
3
Я женщина. Как понять, что я в группе высокого риска?
Обратиться к специалисту, например в ту же клинику «Семейная». Высокий риск означает, что вероятность заболеть раком молочной железы составляет более 20%. Рассчитать это значение самостоятельно сложно. Чтобы правильно оценить риски, онколог может назначить тесты и составить индивидуальный план наблюдения, если это необходимо. Перед тем как обсудить с врачом свой возможный риск, важно узнать о факторах, которые его увеличивают.
4
А какие есть факторы риска?
Главный фактор — возраст. Чем старше человек, тем выше риск развития онкологического заболевания. Кроме этого, учитывается семейная история: был ли рак молочной железы у близких родственниц (мамы или сестры) и сколько им было лет на момент постановки диагноза. Еще один серьезный фактор — лучевая терапия, которая проводилась в области грудной клетки до 30 лет. Другие факторы: отсутствие беременностей и длительного кормления грудью, раннее начало менструации (до 12 лет), употребление алкоголя (три американские «порции» в неделю, то есть 42 грамма спирта, или больше) и курение повышают риск развития РМЖ. Этнические факторы тоже влияют: например, среди евреев-ашкенази риск развития рака молочной железы довольно высокий.
5
Можно как-то снизить свои риски?
Не на все риски можно повлиять. Мы никак не поменяем историю семьи, возраст или наши гены. К тому же многое зависит от степени риска. Женщинам с высоким риском предлагают профилактическое удаление молочных желез или назначают специальные лекарства, например тамоксифен. У таких препаратов есть побочные действия, так что перед приемом это нужно обсудить с врачом. В целом, чтобы снизить риск, женщинам рекомендуют по возможности планировать беременность до 30 лет и кормить грудью не менее 6 месяцев, не злоупотреблять алкоголем, отказаться от курения, держать вес в норме, особенно после наступления менопаузы, и вести активный образ жизни. Последний пункт подразумевает, что каждую неделю нужно выполнять упражнения средней интенсивности (например, танцы, уборка, активные игры с детьми, прогулки с домашними животными) на протяжении 150 минут или упражнения высокой интенсивности (бег, быстрое плавание, аэробика, спортивные командные игры) на протяжении 75 минут.
6
Хорошо, а к врачу надо идти в каком-то определенном возрасте?
Если у ваших близких родственниц был рак молочной железы или вы перенесли лучевую терапию на область груди, то не затягивайте с походом к врачу, сколько бы вам ни было лет. В остальных случаях, если вам нет 40 лет, во время следующего планового визита к терапевту, маммологу, врачу общей практики или семейному доктору можно обсудить свои риски и попросить расписать, на что и когда вам нужно проверяться. В 40 лет пора обсудить с маммологом, стоит ли вам начинать делать маммографию сейчас или можно отложить до 50 лет. Хотя точных рекомендаций про возраст пока нет.
7
Я слышала, что до 40 лет надо делать УЗИ молочных желез, а потом маммографию каждый год
Это не так. УЗИ используют в качестве дополнительного метода исследования, если на маммограмме врачи обнаружили какое-либо отклонение, которое нужно проверить. В качестве скрининга УЗИ не назначают: на снимках часто находят доброкачественные изменения, которые не угрожают здоровью женщины. У ежегодной маммографии тоже есть свои минусы. Она часто приводит к лишней диагностике и вмешательствам. Чтобы соблюсти баланс между эффективностью и потенциальным вредом, женщинам рекомендуется проходить маммографию раз в год или два — в зависимости от группы риска.
8
А ходить к врачу на осмотр надо регулярно?
В первую очередь нужно помнить о настораживающих признаках: припухлости, боли, впалости соска, выделениях из него, появлении ямочек, похожих на апельсиновую корку, раздражении или изменениях цвета кожи. Если вы заметили у себя какие-либо изменения, обязательно обратитесь к врачу и разберитесь, что не так. Рак молочной железы — одно из немногих онкологических заболеваний, которое успешно лечится, особенно на ранних стадиях.
Полезен ли ежегодный осмотр без наличия симптомов — неизвестно. Пока нет доказательств, что это приносит пользу. Существует вероятность, что аномалия, которую обнаружил специалист, доброкачественная и не требует лечения, но пациентка проходит лишнюю биопсию и переживает. При этом исследования не показали, что клинический осмотр и маммография вместе дают лучший результат, чем только маммография. Возможно, при посещении врача стоит обсудить целесообразность и регулярность осмотра.
9
Еще говорят, что нужно проводить самообследования. Это правда?
Доказано, что пользы от самостоятельных обследований дома — нет. В течение менструального цикла форма молочной железы может меняться, как и во время беременности, наступления менопаузы или приема гормональных препаратов, поэтому самообследования только провоцируют лишнее беспокойство и при этом никак не заменяют маммографию и другие методы исследования.
10
Если у меня высокий риск, как мне надо будет проверяться?
Это нужно обсудить с врачом. Обычно женщинам с высоким риском рекомендуют начинать проходить скрининг раньше остальных. Кроме маммографии к обследованиям могут добавить магнитно-резонансную томографию.
11
Если у меня найдут рак, чего мне ждать?
Это зависит от вида и степени распространенности рака молочной железы. Для постановки диагноза учитывают молекулярно-биологические характеристики опухоли, а в некоторых случаях проводят дополнительные генетические исследования.
На ранних стадиях, когда опухоль мала и не успела распространиться на другие органы, бывает достаточно органосохраняющей операции. Если ситуация позволяет, можно даже сделать разрез под мышкой и удалить опухоль через него, чтобы сохранить целостность кожи и форму груди. Но у органосохраняющей операции есть ограничения: например, беременность, опухоль с несколькими очагами, расположенными в разных участках груди, небольшой размер молочной железы и вовлечение кожи в опухолевый процесс считаются противопоказаниями к проведению такой операции.
До хирургического вмешательства врач может назначить химиотерапию или гормональную терапию, чтобы уменьшить размер опухоли и провести органосохраняющую операцию. Лучевую терапию, как правило, проводят после подобных операций, чтобы снизить риск местного рецидива.
12
Мне будет спокойней, если сразу удалят максимум пораженных тканей.
Многие думают, что чем больше тканей удаляют во время операции, тем лучше. Но это заблуждение. Полное удаление молочных желез снижает только риск местного рецидива, но не увеличивает продолжительность жизни. Удаление всей молочной железы с лимфатическими узлами (модифицированная радикальная мастэктомия) снижает качество жизни пациентки и может привести к онемению, боли, отеку и (или) повышенной чувствительности в руке. Хотя мастэктомия связана с определенными рисками, ее могут назначить, если есть какие-либо противопоказания к органосохраняющей операции.
Кроме того, в дополнение к хирургическим методам лечения рака груди (в частности, четвертой стадии) применяют химиотерапию, гормональную, лучевую и таргетную терапию. Препараты помогают замедлить рост опухоли, улучшить самочувствие и продлевают пациентке жизнь.
13
Как мы составили эти карточки?
Помимо изучения открытых источников, мы обратились за консультацией к Сергею Вячеславовичу Сусину — хирургу, онкологу и главному врачу Научно-практического центра хирургии клиники «Семейная».
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