Как понять, что я в зоне риска по раку груди?

1 . Что случилось?

2 . А у мужчин рака молочной железы не бывает?

3 . Я женщина. Как понять, что я в группе высокого риска?

4 . А какие есть факторы риска?

5 . Можно как-то снизить свои риски?

6 . Хорошо, а к врачу надо идти в каком-то определенном возрасте?

7 . Я слышала, что до 40 лет надо делать УЗИ молочных желез, а потом маммографию каждый год

8 . А ходить к врачу на осмотр надо регулярно?

9 . Еще говорят, что нужно проводить самообследования. Это правда?

10 . Если у меня высокий риск, как мне надо будет проверяться?

11 . Если у меня найдут рак, чего мне ждать?

12 . Мне будет спокойней, если сразу удалят максимум пораженных тканей.