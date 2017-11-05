Как перестать ругаться в семье из-за денег? Завести раздельный бюджет. Рассказываем, как это делается

1 . Раздельный бюджет — это когда каждый платит за себя?

2 . А такая схема не навредит семейным отношениям?

3 . А что если в семье один человек зарабатывает больше другого?

4 . Это помогает экономить деньги?

5 . А какие-то минусы есть?

6 . Как вести раздельный бюджет? С чего начать?

7 . А как делить бюджет, если есть дети?

8 . Как быть с кредитными картами? Нужно ли делить долги?