Как перестать ругаться в семье из-за денег? Завести раздельный бюджет. Рассказываем, как это делается
1
Раздельный бюджет — это когда каждый платит за себя?
Не совсем, потому что общие траты в семье все равно есть. Главное — что при раздельном бюджете у каждого из партнеров есть свои доходы и расходы, которые он самостоятельно контролирует. На общие нужды — покупку продуктов, коммунальные платежи или что-то еще — пара скидывается (это может быть фиксированная ежемесячная сумма) или договаривается, кто за что платит. Все крупные траты — вроде ипотеки или оплаты обучения — обсуждаются отдельно. Партнеры даже могут брать деньги друг у друга в долг.
2
А такая схема не навредит семейным отношениям?
Наоборот. Деньги — в принципе сложная для обсуждения тема. Судя по исследованию Американской национальной ассоциации профессиональных бухгалтеров, больше четверти ссор между мужчинами и женщинами в США случаются из-за денег. Статистика «Левада-центра» за 2016 год показывает, что россияне тоже часто ругаются друг с другом из-за нехватки средств в семье — такую причину назвали 37% опрошенных. Почти половина из них сказали, что ссорятся именно из-за того, кому в семье решать — куда и как тратить деньги. Если вы договоритесь о планировании семейного бюджета, это поможет избавиться от конфликтов.
Раздельный бюджет часто ассоциируют с недостатком доверия между партнерами. На деле это может говорить о большем доверии и уважении в паре. Кимберли Ховард, советник по домашним партнерствам и глава консалтинговой компании KJH Financial Services, считает, что раздельный бюджет помогает партнерам улучшить семейный климат и обрести уверенность в своих силах. По ее мнению, собственное имущество дает каждому из партнеров ощущение большей самостоятельности. Психологи подчеркивают, что финансовая зависимость одного партнера от другого — это фактор риска в семье, который делает отношения неравноправными (и, например, может мешать их разорвать, если хочется).
3
А что если в семье один человек зарабатывает больше другого?
Ничего страшного. Главное, чтобы ваших совместных вложений хватало на нужды, которые вы оба договорились считать общими. Если у партнеров разный доход (а чаще всего так и бывает), то общие расходы целесообразнее тоже делить не поровну, а исходя из разницы в ваших зарплатах. Например, если вы договорились, что каждый выделяет ежемесячную сумму на общие нужды, то это может быть равный процент от ваших зарплат.
4
Это помогает экономить деньги?
В целом — да. Как показывает исследование «РосИндекса», регулярный учет своих доходов и расходов ведут только 29% российских семей — при том, что любое планирование семейного бюджета позволяет видеть, куда уходят деньги и разумнее их тратить. Если вы хотите на что-то накопить, то контроль над собственными средствами при раздельном бюджете дает вам полную свободу — вы будете точно понимать, сколько у вас каждый месяц остается личных денег и самостоятельно решать, как их распределять. Например, можно завести счет для собственных сбережений и откладывать на него, сколько захочется.
Кроме того, это еще и шаг к более эффективному долгосрочному планированию в семье: если вы договоритесь, то можете также завести счет для общих накоплений, куда опять же будете вносить равный процент от зарплаты каждого. Как пишет основательница блога о финансах Couple Money Элль Мартинез, их с мужем пропорциональный вклад в текущие и будущие расходы позволил им быстро отложить значительную сумму — своего рода «подушку безопасности» для семейного бюджета.
5
А какие-то минусы есть?
Возможно, придется забыть о спонтанных общих тратах. Раздельный бюджет подразумевает, что в семье никто не говорит другому, как ему тратить личные деньги — поэтому один партнер может что-то откладывать, а второй — тратить все полностью. Разный подход к сбережениям может оказаться помехой, если вы, например, вдруг увидите отличное предложение о продаже машины (которую вы обдумывали купить) или захотите спонтанно слетать в Европу на выходные. Вполне может оказаться, что у вас есть на это деньги, а у партнера — нет.
Есть и еще один нюанс. Допустим, у вас полностью раздельный бюджет — вы договорились, что кажый самостоятельно платит за свою часть семейных трат (например, один партнер выплачивает кредит, а другой покупает продукты). В такой ситуации может оказаться, что кто-то забывает или ленится оплачивать счета. Так что для большей ясности на общие нужды лучше все-таки «скидываться»; к тому же, как подчеркивает специалист по экономике семьи исследовательского университета Небраски-Линкольна Кэти Прочаска-Кью, это дает партнерам как ощущение финансовой независимости, так и общности.
6
Как вести раздельный бюджет? С чего начать?
Попробуйте начать с так называемой системы «трех котлов». Один из «котлов» — это заранее обговоренная ежемесячная сумма или общий банковский счет. Он потребуется для расходов, которые вы договоритесь оплачивать совместно. Внесите туда все ключевые семейные траты: например, ипотеку, еду, коммунальные услуги, лечение. Все должно быть прозрачно: вы оба должны понимать, сколько денег вам потребуется в месяц и как они расходуются. Например, туристические поездки лучше не делить — если вы любите лежать на пляже с книжкой, а ваш партнер — заниматься дайвингом или серфингом, разница в стоимости увлечений может вызвать споры. Остальные два «котла» — это личные счета каждого из вас для оставшихся собственных средств.
7
А как делить бюджет, если есть дети?
Точно так же, как и в случае, если их нет. К расходам на одежду, образование и развлечения ребенка стоит относиться ровно так же, как и к любому другому общему семейному расходу.
8
Как быть с кредитными картами? Нужно ли делить долги?
Нет, делить долги не нужно. Но финансовая прозрачность важна — потому что от нее зависит ваше совместное благополучие. Если один из партнеров будет недобросовестно вносить платежи на кредитку, впоследствии это может понизить ваш общий кредитный рейтинг — например, если вы захотите взять ипотечный кредит. Перед тем как утвердить его, банк всегда проверяет кредитную историю каждого из созаемщиков.
9
Есть какие-то приложения для ведения раздельного бюджета?
Подойдет любое мобильное приложение для контроля доходов и расходов. Например рейтинг «Роскачества» среди приложений для учета личных финансов возглавили Debit & Credit для iOS и Wallet для Android. Debit & Credit позволяет не только управлять категориями трат, но и объединять их в группы, переводить деньги между счетами и вести совместный учет финансов. Wallet же помогает записывать расходы и доходы, редактировать категории бюджета, контролировать собственные долги и дублировать транзакции, прикрепляя к ним фотографии.
Кроме этого есть приложение Toshl Finance, которое The New York Times назвала его одним из лучших в вопросе контроля личных финансов — в том числе за то, что оно позволяет не только планировать бюджет и контролировать денежные потоки, но и настроить семейный доступ.
«Медуза» благодарит психолога Адриану Имж за помощь в подготовке материала