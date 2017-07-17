Как организовать трансфер в любом городе мира и не сойти с ума?

1 . Что случилось?

2 . Почему непросто? Есть же такси и мобильные приложения

3 . Вы явно все это пишете неспроста

4 . Но как же водитель найдет приезжающего в аэропорту?

5 . А вдруг рейс задержат?

6 . Что делать, если заказ нестандартный? Нужны автокресла или место для кучи багажа?

7 . А можно ли выбрать другой класс машины? Бывают разные ситуации и разные люди

8 . А если людей едет много? Десятки?