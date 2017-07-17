Как организовать трансфер в любом городе мира и не сойти с ума?
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1
Что случилось?
Вам выпала непростая задача по организации чьего-то путешествия. Приезжающего надо забрать из аэропорта и доставить в целости и сохранности до гостиницы, причем сделать это нужно за адекватные деньги. Если вы этим когда-либо занимались, то знаете, что это непросто.
2
Почему непросто? Есть же такси и мобильные приложения
У таксистов в аэропорту цены всегда завышены. Недавно одного чилийского журналиста довезли от аэропорта Домодедово до гостиницы на Краснопресненской набережной за 50 тыс. рублей. Конечно, можно попробовать поторговаться, но без свободного знания языка это непросто. Потом в счете могут неожиданно всплыть дополнительные издержки: подача машины, дополнительное место багажа, чистка салона, задержка в пробке. Другая проблема — объяснить водителю такси, как найти нужного человека в огромном здании аэропорта.
Мобильное приложение — это удобно, но популярные сервисы зачастую работают только в крупных городах, а в регионах России или в Азии они бесполезны. В Европе же из-за протестов профсоюзов приложения для вызова постоянно под угрозой запрета. Кроме того, мобильный интернет в роуминге обойдется дороже самой поездки, а зона покрытия бесплатного вайфая обычно ограничивается зданием аэропорта. В итоге путешественнику придется искать водителя интуитивно.
3
Вы явно все это пишете неспроста
Да, эту карточку мы сделали с iʼway, работа которых — организовать трансфер в любом городе мира. В отличие от такси, стоимость трансфера у компании фиксирована, вне зависимости от обстоятельств. Сервис работает более чем в 670 аэропортах в 120 странах и ежедневно выполняет более 1500 поездок. Цены можно посмотреть заранее: например, поездка из аэропорта Портела до Лиссабона обойдется в 25 евро, а из аэропорта Праги до города — в 27 евро. Заказать трансфер можно на сайте или через мобильное приложение. На это уйдет всего несколько минут: нужно только указать аэропорт прилета и данные пассажира, а затем оплатить трансфер банковской картой онлайн. Если вы оформляете авиабилет через официальные сайты S7 или «Аэрофлот», то заказать трансфер можно там же. Причем как в ту, так и в обратную сторону.
4
Но как же водитель найдет приезжающего в аэропорту?
Водитель встретит гостя с табличкой в руках на выходе из зоны получения багажа или в специально оговоренном месте. Ему уже известно его место назначения и точный адрес, поэтому объяснять, куда ехать, на ломаном английском не придется. Если вдруг что-то пойдет не так, всегда можно обратиться в круглосуточную службу поддержки, которая говорит на русском, английском и китайском.
5
А вдруг рейс задержат?
Гостя подождут, даже если он полетел чартером и рейс перенесли на 20 часов. Это входит в стоимость трансфера. Все рейсы отслеживаются в режиме реального времени, и с водителями постоянно поддерживается связь. Если планы вдруг изменились, то поездку можно отменить — и вам вернут деньги без комиссий. В зависимости от города и класса автомобиля период бесплатной аннуляции может варьироваться от 2 до 24 часов. Если отказаться от трансфера пришлось из-за отмены рейса — это тоже бесплатно.
6
Что делать, если заказ нестандартный? Нужны автокресла или место для кучи багажа?
Достаточно сообщить об этом в заказе. Крупногабаритный багаж и детские кресла никак не повлияют на стоимость трансфера. Желательно в примечаниях к заказу или по телефону указать примерные габариты груза, чтобы компания подобрала подходящий автомобиль. Более того, водитель поможет с транспортировкой багажа до машины.
7
А можно ли выбрать другой класс машины? Бывают разные ситуации и разные люди
Да. Бизнес-аудитория — это основные клиенты iʼway. У сервиса есть автомобили разных классов — от экономвариантов (Hyundai Solaris или KIA Rio) до представительского (Mercedes-Benz S-класса, BMW 7, Audi A8). Большой плюс для крупных компаний — это возможность интегрировать отчетность iʼway в корпоративную. Система позволяет исключить из сделки наличные деньги (а значит, сотрудники не будут превышать затраты).
8
А если людей едет много? Десятки?
Закажите автобус или минивэн. В аэропорту гостей встретят комфортабельные автобусы MAN, Scania или Mercedes-Benz, в которые помещается до 70 человек. По требованию делегации для вас подберут англоговорящего водителя. Если же вы планируете провести конференцию, тимбилдинг, семинары или фестиваль, тогда iʼway назначит менеджера, который будет координировать работу всех водителей, встречающих гостей в аэропорту. Iʼway работали с делегациями и большими командами на Кубке конфедераций — 2017, на Олимпийских играх в Сочи и авиашоу в Сингапуре, экономических формах в Санкт-Петербурге, Сочи и Владивостоке, а также ралли Пекин — Париж в 2013 и 2016 годах. Поэтому трансфер для больших групп, в том числе под задачи тревел-менеджеров, — это тоже не проблема.
9
Если они попадут в пробку, цена не поднимется?
Нет. Вне зависимости от задержек рейсов, погодных условий, часового пояса и трафика на дорогах, цена на трансфер останется неизменной.
Партнерский материал. Что это такое?