Как научиться быстро считать в уме?

1 . Зачем в уме, когда можно на калькуляторе или в столбик?

2 . Но где брать задания для тренировки? Самому себе примеры придумывать?

3 . А как именно нужно тренироваться?

4 . И с чего же начать?

5 . Как складывать многозначные числа?

6 . Что насчет вычитания?

7 . А что с многозначными числами? С ними все сложно?

8 . Как устроено умножение?

9 . Как умножать многозначное число на однозначное?

10 . Как перемножать двузначные числа?

11 . Ничего себе, осталось последнее только действие, деление?

12 . Как делить многозначные числа на однозначное?

13 . Как делить на двузначное число?