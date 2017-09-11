1 . Вступление

2 . Так как быть хорошим начальником?

3 . То есть лидер — это что-то вроде хорошего менеджера?

4 . Вы говорите, что лидер должен знать, кто он такой. Это что-то из философии?

5 . Рефлексия? То есть копаться в себе?

6 . Но, рефлексируя над своим опытом, легко быть субъективным и допустить ошибку?

7 . А чем конкретно полезны лидеры?

8 . Ясно. Но лидером может стать не каждый — лидером нужно родиться, верно?

9 . Где искать такие сложные ситуации?