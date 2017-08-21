Хочу отправить ребенка учиться в университет за границей. Как к этому подготовиться?
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1
Это вообще реально?
Более чем: у россиян есть все шансы поступить в престижные вузы за рубежом. Вот ободряющая статистика: в 2016 году из россиян, отправивших документы в Оксфорд, поступили 14,6%. Это очень высокий показатель: для сравнения, среди абитуриентов из США он равен 12,1%, из Китая — 12,8%, а из Казахстана (его граждане подали 31 заявку) вообще 0%.
2
Сколько это будет стоить?
Стоимость обучения за рубежом сильно зависит от страны и направления. Год обучения в Великобритании обойдется в среднем в 10–30 тыс. фунтов (800 тыс. — 2 млн рублей, самые дорогие программы — медицинские), в США средний чек за год — 30 тыс. долларов (1,7 млн рублей). Но даже в самых престижных университетах можно учиться гораздо дешевле за счет грантов и скидок: например, в MIT (Массачусетском технологическом институте) финансовую помощь получают 91% бакалавров. В Европе зачастую можно учиться за символическую плату: во Франции обучение в государственных вузах обойдется в 200 евро в год, в Австрии — не больше 1000 евро, в Германии бакалавриат чаще всего вообще бесплатный.
3
Как выбрать страну и университет?
Вуз лучше выбирать на основании рейтингов: одно то, что университет находится за границей, не делает его априори престижнее российского. Проблема в том, что рейтингов очень много — и сложно разобраться, на какой из них ориентироваться. Плюс из-за отличий в методике позиции одних и тех же вузов в разных списках сильно разнятся. Поэтому имеет смысл смотреть рейтинг вузов по специальности: компьютерная инженерия, социальные науки и так далее. Такая разбивка есть в самых популярных рейтингах — Times и Shanghai.
При выборе страны надо ориентироваться в первую очередь на уровень владения языком. Во многих странах Европы есть программы на английском, но обучение на местном языке часто стоит дешевле. Например, в Чехии на чешском можно учиться бесплатно, а на английском — только за несколько тысяч евро в год.
4
Допустим, с вузом определились. Что дальше?
Надо выбрать конкретную программу и понять, какие документы нужны, есть ли экзамены и когда дедлайн для подачи документов. Как правило, он намного раньше, чем в российских вузах, — иногда за год до старта обучения. Тогда же надо узнать, есть ли гранты — от самого университета или от страны. Все эти вопросы можно задать куратору программы по почте — вам охотно ответят. Самое главное, что надо выяснить: можно ли поступать с российским аттестатом. В некоторых странах это работает: например, в США достаточно досдать экзамены (чаще всего тест SAT или GMAT). А вот в Великобритании с российским аттестатом поступить на бакалавриат невозможно.
Проверьте себя. Вот что вам нужно узнать перед подачей документов:
- Когда дедлайн.
- Принимают ли российский аттестат или нужен иностранный/дополнительная подготовка в стране обучения.
- Как нужно переводить и заверять документы.
- Как подтвердить уровень владения языком.
- Есть ли экзамены и как к ним подготовиться. Это экзамены, которые надо сдавать в вузе, или международные тесты, которые можно сдать дома.
- Как усилить заявку: какие волонтерские программы, стажировки котируются в конкретном вузе.
- Есть ли гранты/скидки и как подать на них заявку.
5
Погодите, мы как раз думали про Великобританию. Что же делать?
Для поступления в британский вуз нужен местный аттестат и хорошие оценки по трем выпускным экзаменам, которые становятся вступительными (все это в комплексе называется A-Level). Просто сдать эти экзамены «с улицы», как, например, IELTS, нельзя. Есть несколько вариантов. Во-первых, можно окончить школу в России и проучиться еще год на подготовительных курсах при британском университете (это называется foundation year и стоит примерно столько же, сколько год в бакалавриате). Во-вторых, можно после 9-го класса уехать в британскую школу-пансион и окончить ее уже с местным аттестатом. Это популярный и эффективный вариант: школьник быстро подтягивает язык, привыкает к среде и системе образования. Но и минусы очевидны: не все готовы расстаться с 13-летним ребенком, а стоимость обучения в пансионе может оказаться неоправданно высокой. Альтернативный вариант — получить британский аттестат в России. Это можно сделать, например, в учебном центре Algorithm A*, вместе с которым мы подготовили эти карточки.
6
И что, документы из этой школы подойдут для британского университета?
Да. Algorithm A* выдает точно такой же аттестат, что и школа в Великобритании: документ международного образца Pearson Edexcel (тот самый A-Level). С ним можно без экзаменов поступать в британские вузы и не только: A-level принимают почти во всех европейских странах, где есть англоязычный бакалавриат, а также в США, Канаде и некоторых азиатских университетах. Например, школьники, получившие аттестат A-level в учебном центре Algorithm A*, успешно поступали в американские, итальянские, голландские и другие вузы. Кроме того, в Algorithm A* готовят к языковому тесту. К слову, из-за того, что система международная, в центре может доучиться школьник, которому пришлось уехать из британского пансиона, — он не потеряет время и получит британский аттестат.
7
Как это работает?
У школы есть два направления — с прицелом на британские и американские вузы. Независимо от направления есть два сценария: Algorithm A* может быть полноценной школой (причем и начальной, и средней, и старшей — поступать можно на любом уровне) либо курсами в дополнение к «обычной» школе. В обоих случаях ученик получит британский или американский аттестат, но во втором у него будет еще и российский аттестат. Работает это так: ученик продолжает ходить в свою школу и несколько раз в неделю посещает Algorithm A* (учебное заведение находится в Москве) либо занимается онлайн. В итоге он получает два аттестата — российский и зарубежный. Помимо этого, в центре есть курсы по подготовке к конкретным экзаменам (GMAT, SAT) или языковым тестам (IELTS, TOEFL).
8
А сколько это стоит?
Зависит от курса и от уровня. Например, месяц в начальной «британской» школе стоит 15 тыс. рублей в месяц, а в старшей, по итогам которой школьник сдает экзамены и получает аттестат A-level, — 40–60 тыс. Это намного дешевле, чем месяц в британском пансионе (от 3 тыс. фунтов, или 230 тыс. рублей, за семестр, в году их три).
9
Ну хорошо, и как попасть в Algorithm A*?
Нужно пройти языковой тест и иметь хорошие оценки по профильным предметам (тем, которые школьник хочет изучать в рамках A-level). Начать обучение можно в любое время, но большинство учеников приходят в центр в сентябре.
Партнерский материал. Что это такое?