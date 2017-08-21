Хочу отправить ребенка учиться в университет за границей. Как к этому подготовиться?

1 . Это вообще реально?

2 . Сколько это будет стоить?

3 . Как выбрать страну и университет?

4 . Допустим, с вузом определились. Что дальше?

5 . Погодите, мы как раз думали про Великобританию. Что же делать?

6 . И что, документы из этой школы подойдут для британского университета?

7 . Как это работает?

8 . А сколько это стоит?