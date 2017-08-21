Партнерский материал

Партнерский материал. Что это такое?

партнерский материал

Хочу отправить ребенка учиться в университет за границей. Как к этому подготовиться?

9 карточек
05:48, 21 августа 2017
1.Это вообще реально?
2.Сколько это будет стоить?
3.Как выбрать страну и университет?
4.Допустим, с вузом определились. Что дальше?
5.Погодите, мы как раз думали про Великобританию. Что же делать?
6.И что, документы из этой школы подойдут для британского университета?
7.Как это работает?
8.А сколько это стоит?
9.Ну хорошо, и как попасть в Algorithm A*?

Партнерский материал. Что это такое?

1

Это вообще реально?

Более чем: у россиян есть все шансы поступить в престижные вузы за рубежом. Вот ободряющая статистика: в 2016 году из россиян, отправивших документы в Оксфорд, поступили 14,6%. Это очень высокий показатель: для сравнения, среди абитуриентов из США он равен 12,1%, из Китая — 12,8%, а из Казахстана (его граждане подали 31 заявку) вообще 0%.

2

Сколько это будет стоить?

Стоимость обучения за рубежом сильно зависит от страны и направления. Год обучения в Великобритании обойдется в среднем в 10–30 тыс. фунтов (800 тыс. — 2 млн рублей, самые дорогие программы — медицинские), в США средний чек за год — 30 тыс. долларов (1,7 млн рублей). Но даже в самых престижных университетах можно учиться гораздо дешевле за счет грантов и скидок: например, в MIT (Массачусетском технологическом институте) финансовую помощь получают 91% бакалавров. В Европе зачастую можно учиться за символическую плату: во Франции обучение в государственных вузах обойдется в 200 евро в год, в Австрии — не больше 1000 евро, в Германии бакалавриат чаще всего вообще бесплатный.

3

Как выбрать страну и университет?

Вуз лучше выбирать на основании рейтингов: одно то, что университет находится за границей, не делает его априори престижнее российского. Проблема в том, что рейтингов очень много — и сложно разобраться, на какой из них ориентироваться. Плюс из-за отличий в методике позиции одних и тех же вузов в разных списках сильно разнятся. Поэтому имеет смысл смотреть рейтинг вузов по специальности: компьютерная инженерия, социальные науки и так далее. Такая разбивка есть в самых популярных рейтингах — Times и Shanghai.

При выборе страны надо ориентироваться в первую очередь на уровень владения языком. Во многих странах Европы есть программы на английском, но обучение на местном языке часто стоит дешевле. Например, в Чехии на чешском можно учиться бесплатно, а на английском — только за несколько тысяч евро в год.

4

Допустим, с вузом определились. Что дальше?

Надо выбрать конкретную программу и понять, какие документы нужны, есть ли экзамены и когда дедлайн для подачи документов. Как правило, он намного раньше, чем в российских вузах, — иногда за год до старта обучения. Тогда же надо узнать, есть ли гранты — от самого университета или от страны. Все эти вопросы можно задать куратору программы по почте — вам охотно ответят. Самое главное, что надо выяснить: можно ли поступать с российским аттестатом. В некоторых странах это работает: например, в США достаточно досдать экзамены (чаще всего тест SAT или GMAT). А вот в Великобритании с российским аттестатом поступить на бакалавриат невозможно. 

Проверьте себя. Вот что вам нужно узнать перед подачей документов:

  • Когда дедлайн.
  • Принимают ли российский аттестат или нужен иностранный/дополнительная подготовка в стране обучения.
  • Как нужно переводить и заверять документы.
  • Как подтвердить уровень владения языком.
  • Есть ли экзамены и как к ним подготовиться. Это экзамены, которые надо сдавать в вузе, или международные тесты, которые можно сдать дома.
  • Как усилить заявку: какие волонтерские программы, стажировки котируются в конкретном вузе.
  • Есть ли гранты/скидки и как подать на них заявку.

5

Погодите, мы как раз думали про Великобританию. Что же делать?

Для поступления в британский вуз нужен местный аттестат и хорошие оценки по трем выпускным экзаменам, которые становятся вступительными (все это в комплексе называется A-Level). Просто сдать эти экзамены «с улицы», как, например, IELTS, нельзя. Есть несколько вариантов. Во-первых, можно окончить школу в России и проучиться еще год на подготовительных курсах при британском университете (это называется foundation year и стоит примерно столько же, сколько год в бакалавриате). Во-вторых, можно после 9-го класса уехать в британскую школу-пансион и окончить ее уже с местным аттестатом. Это популярный и эффективный вариант: школьник быстро подтягивает язык, привыкает к среде и системе образования. Но и минусы очевидны: не все готовы расстаться с 13-летним ребенком, а стоимость обучения в пансионе может оказаться неоправданно высокой. Альтернативный вариант — получить британский аттестат в России. Это можно сделать, например, в учебном центре Algorithm A*, вместе с которым мы подготовили эти карточки.

6

И что, документы из этой школы подойдут для британского университета?

Да. Algorithm A* выдает точно такой же аттестат, что и школа в Великобритании: документ международного образца Pearson Edexcel (тот самый A-Level). С ним можно без экзаменов поступать в британские вузы и не только: A-level принимают почти во всех европейских странах, где есть англоязычный бакалавриат, а также в США, Канаде и некоторых азиатских университетах. Например, школьники, получившие аттестат A-level в учебном центре Algorithm A*, успешно поступали в американские, итальянские, голландские и другие вузы. Кроме того, в Algorithm A* готовят к языковому тесту. К слову, из-за того, что система международная, в центре может доучиться школьник, которому пришлось уехать из британского пансиона, — он не потеряет время и получит британский аттестат.

7

Как это работает?

У школы есть два направления — с прицелом на британские и американские вузы. Независимо от направления есть два сценария: Algorithm A* может быть полноценной школой (причем и начальной, и средней, и старшей — поступать можно на любом уровне) либо курсами в дополнение к «обычной» школе. В обоих случаях ученик получит британский или американский аттестат, но во втором у него будет еще и российский аттестат. Работает это так: ученик продолжает ходить в свою школу и несколько раз в неделю посещает Algorithm A* (учебное заведение находится в Москве) либо занимается онлайн. В итоге он получает два аттестата — российский и зарубежный. Помимо этого, в центре есть курсы по подготовке к конкретным экзаменам (GMAT, SAT) или языковым тестам (IELTS, TOEFL).

8

А сколько это стоит?

Зависит от курса и от уровня. Например, месяц в начальной «британской» школе стоит 15 тыс. рублей в месяц, а в старшей, по итогам которой школьник сдает экзамены и получает аттестат A-level, — 40–60 тыс. Это намного дешевле, чем месяц в британском пансионе (от 3 тыс. фунтов, или 230 тыс. рублей, за семестр, в году их три).

9

Ну хорошо, и как попасть в Algorithm A*?

Нужно пройти языковой тест и иметь хорошие оценки по профильным предметам (тем, которые школьник хочет изучать в рамках A-level). Начать обучение можно в любое время, но большинство учеников приходят в центр в сентябре.

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