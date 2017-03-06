Швейцария — один из постоянных лидеров мировых рейтингов по инновационному и технологическому потенциалу, чем пользуются местные и международные компании, открывающие здесь офисы. Швейцария инвестирует почти 3% ВВП в исследования и разработки — это один из самых высоких показателей в мире. Как результат — Швейцария находится на третьем месте в мире по числу патентных заявок и нобелевских лауреатов на душу населения.

Несмотря на ее небольшую площадь, в Швейцарии располагаются ведущие отраслевые кластеры: например, на северо-западе страны — биотехкластер с фармацевтическими гигантами Novartis, Roche и десятком других крупных компаний, а в регионе Цюрих/Боденское озеро, вокруг Швейцарского технического института и университета в Цюрихе, — исследовательские подразделения крупнейших IT-компаний (Google, Microsoft, IBM), которые привлекают высокообразованный, говорящий на иностранных языках персонал.

Не стоит забывать, что Swiss made («Сделано в Швейцарии») — это узнаваемый во всем мире бренд. Как показало исследование Университета Санкт-Галлена, потребители во всем мире готовы доплачивать до 100% за различные товары, если они произведены в этой стране, и это дополнительно приносит компаниям из Швейцарии до 5,8 млрд франков в год. Кстати, согласно исследованию, одни из самых больших фанатов швейцарских товаров — россияне, которые готовы в среднем доплачивать за них до 40%.