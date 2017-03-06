Хочу открыть бизнес в Европе. Швейцария — хороший вариант?
Партнерский материал. Что это такое?
1
Зачем заводить бизнес в Европе?
Открытие представительства в Европе часто помогает российским компаниям привлекать новых клиентов и партнеров. Именно поэтому одна из самых популярных схем компаний с бизнесом в Европе: головной офис или представительство — в одной из стран Европы, а производство или R&D — в России. Также это позволяет использовать новые технологии, инновации и знания — все, что еще недоступно в России, — для решения уже существующих задач.
2
Почему именно в Швейцарии?
Швейцария — один из постоянных лидеров мировых рейтингов по инновационному и технологическому потенциалу, чем пользуются местные и международные компании, открывающие здесь офисы. Швейцария инвестирует почти 3% ВВП в исследования и разработки — это один из самых высоких показателей в мире. Как результат — Швейцария находится на третьем месте в мире по числу патентных заявок и нобелевских лауреатов на душу населения.
Несмотря на ее небольшую площадь, в Швейцарии располагаются ведущие отраслевые кластеры: например, на северо-западе страны — биотехкластер с фармацевтическими гигантами Novartis, Roche и десятком других крупных компаний, а в регионе Цюрих/Боденское озеро, вокруг Швейцарского технического института и университета в Цюрихе, — исследовательские подразделения крупнейших IT-компаний (Google, Microsoft, IBM), которые привлекают высокообразованный, говорящий на иностранных языках персонал.
Не стоит забывать, что Swiss made («Сделано в Швейцарии») — это узнаваемый во всем мире бренд. Как показало исследование Университета Санкт-Галлена, потребители во всем мире готовы доплачивать до 100% за различные товары, если они произведены в этой стране, и это дополнительно приносит компаниям из Швейцарии до 5,8 млрд франков в год. Кстати, согласно исследованию, одни из самых больших фанатов швейцарских товаров — россияне, которые готовы в среднем доплачивать за них до 40%.
3
Какому бизнесу в первую очередь может быть интересна Швейцария?
Самые большие бонусы от открытия офиса в Швейцарии может получить инновационный бизнес: IT, биотехнологии, машиностроение. Эти и некоторые другие направления входят в число приоритетных (подробнее — в «Справочнике инвестора», который всегда стоит иметь под рукой). В Швейцарии создана сеть инновационных центров и технопарков, имеющих тесные связи с лучшими университетами и исследовательскими командами. Они часто становятся стартовыми площадками для многих инновационных компаний.
4
Что там с визой?
Выдача разрешений на пребывание от трех месяцев и ведение предпринимательской деятельности для иностранцев находится в ведении кантонов, которые, как правило, благосклонно относятся к предпринимателям, высококвалифицированным работникам, руководителям.
Чтобы нанять иностранных работников, работодатель должен обратиться в кантональную миграционную службу за получением разрешения на работу, при этом нужно быть готовым доказать, что найти подходящего сотрудника в Швейцарии невозможно.
5
А что с налогами?
Корпоративные налоги, по сравнению со среднеевропейскими, невысокие — это во многом обусловлено федеративным устройством страны и налоговой конкуренцией между кантонами. На федеральном уровне действует фиксированная ставка налога на прибыль — 8,5%; с учетом кантональной итоговая ставка варьируется от 12 до 18% (средняя 17,85%). Правда, на уровне кантонов и общин, а в некоторых случаях — и на федеральном особо интересные инвестиционные проекты могут получить налоговые привилегии на срок до 10 лет. Как правило, в большинстве кантонов для этого требуется создание хотя бы 10–20 рабочих мест.
Другие налоги тоже небольшие. Ставка налога на добавленную стоимость — 8% — самая низкая в Европе. Социальные отчисления с фонда заработной платы невысокие — на работников возложена большая доля личной ответственности. По данным Deloitte, в среднем они составляют от 8 до 10% от фонда оплаты труда.
6
А льготы и поддержка для новых бизнесов есть?
Есть. Как мы уже писали, решение принимают кантоны, поэтому важно правильно презентовать бизнес-план своей компании. Это дает шансы получить привилегии от кантонов (частичное покрытие зарплатного фонда, помещение и другие) и даже налоговые льготы.
7
А чем еще могут помочь?
Внутри страны действуют учреждения по содействию экономике регионов (например, кантональные департаменты экономического развития), а также организация Switzerland Global Enterprise, которая оказывает поддержку инвесторам и представлена за рубежом сетью швейцарских центров содействия бизнесу. Они смогут помочь с поиском подходящего месторасположения для компании, проведут консультации по оптимальной структуре компании, налоговому статусу и другим юридическим вопросам, научат взаимодействовать с инновационными парками и помогут в получении разрешения на работу и вида на жительство.
8
Ок, допустим, убедили. С чего начать?
Главное, что нужно иметь, — ясный и конкретный план ведения бизнеса в Швейцарии. Стоит начать с разработки стратегии выхода на рынок и дальнейшего развития. Например, провести маркетинговое исследование, чтобы понять, как продукт или сервис будут восприняты. После этого уже можно будет переходить к осуществлению плана.
Конечно, нужно заранее подумать о финансах. Швейцария — дорогая страна для ведения бизнеса, к этому нужно быть готовым, но благодаря многочисленным преференциям и привилегиям для инновационных компаний затраты можно оптимизировать.
Представители российского бизнеса и предприниматели могут обратиться в Швейцарский центр содействия бизнесу (Swiss Business Hub Russia), с которым мы написали эти карточки, за бесплатными консультациями касательно существующего проекта. Предпринимателям предоставят информацию о налоговой системе, финансовых вопросах и инфраструктуре Швейцарии, помогут выбрать подходящий кантон и посоветуют, как правильно провести презентацию.
9
А открыть компанию сложно?
Нет. В целом открытие компании занимает от двух до четырех недель. У кантональных агентств по экономическому развитию есть своя сеть специалистов, которые помогают это сделать. Также в помощь предпринимателям есть онлайн-ресурс «StartBiz», доступный на четырех языках: немецком, английском, французском и итальянском. Например, с его помощью можно зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, а акционерные компании могут его использовать, чтобы зарегистрироваться в пенсионном фонде OASI, налоговых органах для уплаты НДС или в страховых компаниях. И вообще это недорого — учредительские расходы, по данным консалтинговой компании Startups.ch, не превышают 9 тыс. швейцарских франков (чуть больше 9 тыс. долларов).
10
Компания учреждена. Что дальше?
После того как ваша компания официально зарегистрирована, нужно еще сделать публикацию в официальном бюллетене кантона, внести ответственное лицо в соответствующие реестры (торговый реестр, при необходимости в земельную книгу) и зарегистрировать фирму в качестве налогоплательщика. В среднем это занимает еще до двух недель. Теперь вас можно поздравить — вы полноценный швейцарский предприниматель.
Партнерский материал. Что это такое?