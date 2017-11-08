Хочу отдать ребенка в западную частную школу. Что нужно знать?
Партнерский материал. Что это такое?
1
Чем вообще западные частные школы лучше наших обычных?
Они просто совсем другие. У них гораздо шире выбор предметов, причем помимо классических геометрии или литературы можно выбрать непривычные для России дисциплины: робототехнику, журналистику, психологию или критическое мышление и лидерские качества. Программы и методы обучения сильно различаются в зависимости от конкретной школы, поэтому трудно описать их как-то в общем. Но главный плюс западного подхода в том, что ученики могут попробовать себя во всем и понять, что им действительно интересно. Порядок подчинения учителям не такой жесткий, как в российских школах: от учеников ждут собственного мнения и проявления лидерских качеств, а не примерного поведения. Со старшеклассниками работают карьерные консультанты, которые помогают выбрать вузы и составить план подготовки к поступлению. Да и само обучение в зарубежной школе позволяет подтянуть язык и привыкнуть к новой системе образования.
2
Хорошо, а частная школа отличается от государственной?
Да, и отличий много. Государственные школы предлагают только дневное обучение, а частные — полный пансион: подростки живут в общежитии с полностью устроенным бытом, для них организуются внеклассные занятия, поездки и экскурсии. Если родители школьника не готовы переехать вместе с ним за границу — это единственный подходящий вариант обучения. Плюс в государственных школах преподают только на национальных языках, а в частных — на разных: например, во Франции можно получать образование на английском. Зачастую частные школы лучше оснащены, а учеников в классах меньше. Например, в США на одного учителя в государственной школе приходится около 16 учеников, а в частной — 12. Но главная проблема — у государственных школ нет права выдавать визовые приглашения иностранным ученикам. А значит, школьник может туда попасть, только если у него есть гражданство или вид на жительство (например, его родители приехали в страну по рабочей визе).
3
Как выбрать хорошую школу?
Стоит посмотреть на статистику по сдаче экзаменов: какой процент от всех школьников получил высший балл на экзамене — A* и A. Еще один показатель — число учеников, поступивших в лучшие вузы: в те, которые в Великобритании входят в группу «Рассел» (из 24 самых престижных вузов), а в США — в ассоциацию «Лига плюща» (в ней состоят 8 старейших университетов Америки). Но рейтингами, конечно, все не ограничивается: например, одни школы более творческие, другие — более консервативные. Можно найти группу студентов выбранной школы в фейсбуке и расспросить их об учебе и атмосфере. Еще один вариант — прийти на выставку зарубежного образования в Санкт-Петербурге, Москве, Казани или Уфе и расспросить представителей иностранных школ. Выставку проводит компания IQ Consultancy, вместе с которой мы сделали этот материал.
4
Что нужно, чтобы поступить в такую школу?
Придется приложить определенные усилия — просто перевестись из российской школы не получится. Так, для поступления в старшую школу в Великобритании (например, по программе А-Level) нужно сдать вступительные экзамены по всем предметам. Школьники помладше должны сдать только английский, математику и тест IQ. Сертификат о знании языка обычно не требуют: школы проводят внутреннее тестирование. Но вряд ли имеет смысл ехать с уровнем ниже среднего, иначе будет трудно общаться и тем более учиться. В школы США правила приема проще: там требуют сертификат TOEFL и проводят скайп-интервью.
5
Поможет ли частная школа поступить в хороший вуз?
Конечно, все зависит от ученика. Можно поступить в лучший университет и после обучения в самой обычной государственной школе в России. И все же, согласно статистике, в топовых вузах Великобритании на 43% больше выпускников частных школ, чем государственных. Частная школа дает больше возможностей для подготовки и позволяет не просто поступить в вуз, но и выбрать то, что правда понравится.
6
Сколько стоит обучение в частной школе?
В разных странах и разных школах по-разному. По данным IQ Consultancy, в Великобритании цены начинаются от 25 тысяч фунтов в год, в США обычно составляют 50–60 тысяч долларов, а в Канаде 33–68 тысяч канадских долларов. При этом в стоимость входит не только учеба, но и проживание. Отдельно надо оплатить страховку, регистрационные сборы, авиабилеты, трансфер и визовый сбор.
7
А каникулы там вообще есть?
Конечно! Но их продолжительность зависит от страны. Например, в Великобритании каникулы каждые шесть недель, а в США — трижды в год: рождественские, пасхальные и летние. Кроме того, ребенка в любое время могут навещать родители — ограничений для посещения тут нет.
Узнать больше о среднем образовании за границей и лучших школах-пансионах Старого и Нового Света можно на выставке «Частные школы и языковые программы за рубежом». Там вы сможете получить информацию об особенностях обучения в школах в США, Канаде, Великобритании и других странах Европы, а также узнаете все расценки и вступительные требования. Выставки пройдут в Киеве (12 ноября), в Петербурге, Праге (14 ноября), в Уфе, Новосибирске, Казани (16 ноября) и в Москве (18 ноября).
Партнерский материал. Что это такое?