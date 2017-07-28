1 . Что случилось?

2 . В чем она?

3 . Почему апартаменты дешевле?

4 . А что с налогами?

5 . Планировка отличается?

6 . А лофт-апартаменты — это что такое?

7 . Во что выгоднее вложить деньги — в квартиру или в апартаменты?

8 . На что еще нужно обратить внимание при выборе апартаментов?

9 . Так, а почему вы про это все пишете?