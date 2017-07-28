Хочу купить жилье. Что выбрать — квартиру или апартаменты?
Партнерский материал. Что это такое?
1
Что случилось?
Вы задались выбором: брать обычную квартиру или апартаменты. Порой трудно увидеть отличия между этими двумя видами недвижимости, так как внешне и внутренне они могут быть одинаковыми. Но разница есть.
2
В чем она?
В отличие от обычных квартир, апартаменты — это недвижимость, которая формально не относится к жилому фонду, но в ней можно жить. Ее главный плюс — цена. Апартаменты на 10-20% дешевле, чем аналогичные квартиры. В Москве апартаменты — это почти четверть всех предложений на первичном рынке.
3
Почему апартаменты дешевле?
Во-первых, потому что они дороже в обслуживании. Формально это коммерческая недвижимость, и поэтому коммуналка здесь выше, чем в обычной квартире — в среднем, по некоторым подсчетам, на 15%. Во-вторых, это новый тип недвижимости в Москве, и девелоперы привлекают к нему внимание с помощью скидок. Кроме того, девелопер жилого комплекса обязан за свой счет создать всю социальную инфраструктуру: детские сады, школы и т. д., а вот девелопер апартаментов такой нагрузки не несет. Тем не менее, цена метра апартаментов в Москве постоянно растет, и, возможно, скоро догонит цену за метр квартиры. Подогревают этот процесс разговоры о законодательном переводе апартаментов в жилой сектор.
4
А что с налогами?
Недавно власти Москвы для стимулирования спроса на апартаменты снизили ставку налога с 2% до 0,5% от их кадастровой оценки (если по документам в их помещениях не предусматривается размещение офисов или торговых объектов). Но все равно для обычных квартир минимальная ставка ниже — всего 0,1% от кадастровой оценки. Получается, что налог на апартаменты существенно выше, чем на обычные квартиры.
5
Планировка отличается?
Да. У апартаментов планировка может быть свободной. С юридической точки зрения они не считаются жильем, их переустройство не нужно согласовывать по жилищному законодательству. Внутреннее устройство апартаментов ограничено только фантазией, несущими стенами и здравым смыслом.
6
А лофт-апартаменты — это что такое?
Это апартаменты, которые либо сделаны в зданиях бывших заводов, либо построены с нуля в заводском стиле. Как правило, жилье имеет нестандартную архитектуру. Самая частая отличительная черта — стены из голого очищенного кирпича и очень высокие потолки. Лофт-апартаменты — это примерно 10% рынка апартаментов в Москве.
7
Во что выгоднее вложить деньги — в квартиру или в апартаменты?
Апартаменты в этом плане выгоднее, чем квартиры. По оценкам специалистов «NAI Becar», они приносят в среднем в Москве до 10% годовых. Учитывая ставку налога на имущество, это немного выше, чем средняя ставка по депозитам в крупнейших российских банках. Так что при правильном выборе объекта, вложения окупятся за счет аренды примерно за 10 лет. Если же учесть возможный рост стоимости недвижимости, то инвестиции вернутся еще быстрее.
8
На что еще нужно обратить внимание при выборе апартаментов?
Особенностей много, но самое главное — надежность застройщика. В случае проблем у компании владельцев апартаментов могут и не признать потерявшими деньги дольщиками по всем правилам. Еще нужно посмотреть, насколько хорошо обустроена прилегающая территория, есть ли в помещениях шумоизоляция и достаточно ли в них света. Дело в том, что к апартаментам не применяются такие жесткие требования и нормы, как к обычным квартирам, поэтому к таким мелочам нужно быть внимательным.
Еще из-за того, что апартаменты по своему статусу нежилая недвижимость, в них нельзя получить постоянную регистрацию. Во всем остальном апартаменты — это те же квартиры: их можно передавать по наследству, сдавать в аренду, дарить и так далее.
9
Так, а почему вы про это все пишете?
Потому что эти карточки мы подготовили совместно с МИЦ — компанией, которая строит комплексы «Барбарис» на северо-востоке и «Ландыши» на юго-западе Москвы. Компания существует с 1999 года и считается надежным застройщиком Подмосковья. В портфель ее активов входит 5 миллионов квадратных метров жилой недвижимости.
10
А если я не хочу апартаменты, а хочу квартиру?
Тогда посмотрите на комплексы «Татьянин парк» на юго-западе Москвы, «Зеленые аллеи» в Видном и «Новоград Павлино» в Балашихе. Их, как вы понимаете, тоже построила компания МИЦ. Там есть и однокомнатные студии, и трехкомнатные квартиры для больших семей. Парковки есть, магазины, аптеки, детские клубы, спортивные площадки и дорожки для бега — тоже.
Партнерский материал. Что это такое?