Хочу, чтобы мой дом был в безопасности. Что делать?

1 . Что случилось?

2 . С таким набором дом не будет выглядеть как тюрьма строгого режима?

3 . С квартирой понятно, а как быть с домом за городом?

4 . Плохой сценарий. Грабители вынудят меня отключить систему безопасности. Что делать?

5 . Все эти гаджеты зависят от электричества. А если дом обесточат?

6 . Я еду в отпуск. Как мне перестать переживать о том, все ли дома в порядке?

7 . Деликатный вопрос: можно ли следить, как няня ухаживает за ребенком, пока меня нет дома?

8 . У меня беспокойные домашние животные. От датчиков придется отказаться?

9 . А что там с защитой от пожара?

10 . Я постоянно все забываю. И ставить дом на охрану могу забыть. С этим можете как-то помочь?