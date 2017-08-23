Хочу, чтобы мой дом был в безопасности. Что делать?
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1
Что случилось?
Вы переезжаете в новую квартиру (или остались в старой) и опасаетесь взлома, пожара и протечек. На 100 процентов дом обезопасить вряд ли получится, но современные охранные системы снижают риски. Самый популярный — базовый комплект — защищает от проникновения в дом: в него входят контрольная панель, датчик открывания входной двери и датчики движения. Для большей безопасности можно добавить видеокамеры, датчики дыма и устройства, которые следят за утечками газа и воды. Когда эти приборы замечают, что дома что-то пошло не так — зашел кто-то чужой или появился дым, на место выезжает группа быстрого реагирования, которая работает в связке с полицией и другими экстренными службами.
2
С таким набором дом не будет выглядеть как тюрьма строгого режима?
Нет, потому что современное оборудование беспроводное и довольно незаметное. Ломать стены и тянуть сотни метров кабеля не придется, вся установка занимает обычно несколько часов, так что при следующем переезде оборудование можно взять с собой и настроить на новом месте. Система управляется через мобильное приложение. Но когда нет интернета, можно использовать клавиатуру и беспроводной пульт.
3
С квартирой понятно, а как быть с домом за городом?
Тут технологии в основном те же, но есть нюансы. У охранной системы есть два режима — полный, когда работают все датчики, и частичный, когда работают только отдельные устройства. В загородном доме можно активировать на ночь только часть оборудования, поставив на охрану, например, только датчики открывания входных дверей и датчики движения на первом этаже. Обычно инженеры настраивают ночной режим с учетом особенностей каждого дома.
4
Плохой сценарий. Грабители вынудят меня отключить систему безопасности. Что делать?
У вас будет два кода — основной и экстренный. Если грабители заставят отключить систему, вы вводите «код по принуждению» — тогда на центральную станцию посылается скрытый сигнал тревоги и оператор сразу отправит на помощь группу быстрого реагирования. Если вдруг забудете экстренный код, есть план Б — кнопка SOS на клавиатуре охранной системы или в мобильном приложении. То есть вы можете позвать на помощь с телефона уже на подходе к квартире — из своего двора или подъезда, если вы, например, заметили вскрытую дверь или что-то подозрительное в окне.
5
Все эти гаджеты зависят от электричества. А если дом обесточат?
Профессиональные охранные системы оснащены резервным питанием, которое страхует от таких случаев, — это обязательное условие сертификации устройств. Оборудование компании «ГОЛЬФСТРИМ охранные системы», с которой мы подготовили эти карточки, будет работать до 48 часов при отключенном электричестве.
6
Я еду в отпуск. Как мне перестать переживать о том, все ли дома в порядке?
Вы можете в любой момент проверить, что происходит с домом, через приложение. Во-первых, узнать, под охраной он или нет. Во-вторых, есть датчики движения с фотокамерами — если в дом кто-то проникнет, они сделают серию снимков и сразу же отправят их вам в приложение и в охранную компанию, которая проанализирует фото и отправит группу реагирования. Получать фото из дома также можно по запросу через приложение в любое время. Компания «ГОЛЬФСТРИМ охранные системы» использует эту технологию на каждом объекте — датчики с фотоподтверждением входят в базовый комплект оборудования для безопасности. Помимо этого можно установить IP-камеры, чтобы просматривать видео со звуком в режиме реального времени. Связь с камерой двухсторонняя — она позволяет, например, сделать своей собаке замечание, если та плохо себя ведет.
7
Деликатный вопрос: можно ли следить, как няня ухаживает за ребенком, пока меня нет дома?
Можно. Главное — заранее ее об этом предупредить. А вообще это довольно распространенная практика. В квартире устанавливают камеры, видео с которых транслируется в приложение, — можно смотреть такой «прямой эфир» на своем телефоне хоть целый день. Еще камеры могут подать сигнал и начать запись, когда в доме появится движение, изменится температура или влажность — это к няням не относится.
8
У меня беспокойные домашние животные. От датчиков придется отказаться?
Нет. Главное — сообщить о вашей кошке или собаке мастеру, который будет настраивать оборудование, и он сделает так, что датчики не будут их замечать. Вес животного при этом может быть вполне внушительным — до 36 кг.
9
А что там с защитой от пожара?
Такая тоже есть. Правда, датчик дыма сам тушить ничего не будет, но в случае задымления вовремя предупредит о пожаре. Например, включит сирену, которую услышат в доме все, даже если они спят, и отправит сигнал на станцию мониторинга. Оператор тут же отправит на место группу быстрого реагирования и, если на снимках с камер действительно видно дым, сразу вызовет пожарных. Есть похожие датчики, которые помогут вовремя узнать о протечках воды. Их ставят под ванну или раковину — при скоплении воды на полу они бьют тревогу. Конечно, воду они не перекроют, но зато заранее предупредят об аварии и позволят вовремя принять меры.
10
Я постоянно все забываю. И ставить дом на охрану могу забыть. С этим можете как-то помочь?
Вообще-то, да. Если вы ушли из дома, забыв включить охранную систему, то уведомление в мобильном приложении напомнит об этом. Поставить дом под охрану можно удаленно — через мобильное приложение. Другие проблемы, связанные с забывчивостью, можно решить с помощью умных розеток. Если вы вышли из дома и не помните, выключили ли вы утюг, то можете это проверить в мобильном приложении. Бежать обратно не обязательно — прибор, подсоединенный к умной розетке, обесточивается парой нажатий кнопок в телефоне. Эти же умные розетки могут включаться и выключаться по расписанию — это позволяет имитировать присутствие в доме людей, когда все уедут в отпуск. В комнатах по вечерам может зажигаться свет, включаться телевизор. Обычно это отпугивает воров.
11
Окей. Может, что-то посоветуете без всех этих гаджетов и технологий?
Главный совет — руководствоваться здравым смыслом и правилами безопасности. Стоит поддерживать хорошие отношения с соседями. Дружить не обязательно, но хорошо бы знать всех в лицо и примерно представлять их распорядок дня. Перед отъездом в отпуск попросите соседей освобождать ваш почтовый ящик — по его наполняемости воры понимают, что жильцы долго не появляются. Не рассказывайте о своем отдыхе открыто в соцсетях: поверьте, их могут отслеживать не только ваши друзья. Не лишним будет украсить дверь наклейкой, предупреждающей о наличии системы безопасности, — это тоже может отпугнуть потенциальных воров. И не оставляйте ключи под ковриком: это не безопасно. И уж постарайтесь не забыть их в замочной скважине.
Партнерский материал. Что это такое?