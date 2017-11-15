Говорят, в машину надо иногда заливать масло. Что про это надо знать?
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1
Что случилось?
В машине нужно поменять масло, чтобы все детали двигателя нормально работали и оставались как следует защищены. Чтобы понять, куда его заливать и какое нужно масло, стоит внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации машины. Там вы найдете перечисление необходимых характеристик и свойств. В первую очередь — рекомендации по его вязкости.
2
Вязкость у масла?
Да, это важнейшая характеристика. Вязкость определяется по классификации SAE и обозначается на канистрах крупным шрифтом, например, так: 0W-30, 5W-30, 5W-40. Это маркировка универсальных масел, где первая цифра перед буквой W (от английского Winter — зима) обозначает низкотемпературную вязкость, а вторая — высокотемпературную. Чем меньше первое число, тем лучше масло будет сохранять текучесть на холоде. А чем выше второе — тем дольше оно не потеряет вязкость при сильной жаре. Для средней полосы России лучше выбирать масла: 5W-30, 5W-40 или, например, 10W-30. Для северных регионов подойдут 0W-30 или 0W-20, а для южного климата с зимними температурами не ниже -10°C подойдет масло 15W-40 или даже 20W-50. Есть также масла только для высоких или только для низких температур, но они редки и имеют специфическое применение.
3
Это невозможно запомнить! Как по этим цифрам ориентироваться?
Это легко. Чтобы узнать, до какой температуры масло будет «работать», достаточно отнять 35 от числа перед буквой W. При работе двигателя на масле 10W он заведется при внешней температуре до −25°C, а на масле 0W — заведется и в −35°C (например, для масла 0W-30 значения рабочих температур будут располагаться в диапазоне от −35 до +30°C). Однако правило работает не всегда, и необходимо сверяться с инструкцией по эксплуатации автомобиля, потому что способность стартера провернуть двигатель при низкой температуре также зависит от конкретной марки и модели автомобиля. Ведь разные производители используют стартеры разной мощности.
4
А как выбрать масло к конкретной марке автомобиля?
Нужно ориентироваться на классификацию масел API (Американского Нефтяного Института), по которой масла делятся на несколько категорий, и к ним регулярно добавляются новые. Маркировка состоит из двух букв (например, CI или SG). Первая — указывает на тип двигателя (S-бензиновый, С-дизельный), а вторая буква соответствует периоду выпуска автомобиля. Сегодня для бензиновых двигателей актуальны масла категорий SN (для машин с 2010 года выпуска), SM (с 2004 года) и SL (с 2001 года), а для дизельных двигателей — категорий CJ-4 (для двигателей с 2006 года), CI-4 plus (с 2004) и CI-4 (с 2002). В каждой инструкции по эксплуатации автомобиля указан нужный уровень свойств по API.
5
На что-то еще нужно обратить внимание?
Да, еще нужно рассмотреть классификацию ACEA (Ассоциация Европейских Производителей Автомобилей). Она обозначается буквой и цифрой: например, как B1 или С4. Буква «А» — значит, что масло подходит для бензинового двигателя, «B» — для дизельного. Чем больше цифра от 1 до 5 рядом с буквой — тем современнее масло. Так, маркировка А3 и B4 покажет, что масло долго-живучее, и менять его можно реже. А5 и В5 еще и сэкономит топливо. Масла С1, С2, С3, С4 — называются малозольными. В них уменьшено количество веществ, из-за которых на клапанах, кольцах и поршнях силового агрегата образуется зола. Такие масла необходимы для автомобилей с сажевым фильтром (DPF) и тех, что соответствуют экологическим нормам Евро-5 и Евро-6. Все необходимые уровни свойств по АСЕА так же указывается в инструкции к авто.
6
На некоторых маслах пишут, что их одобрил производитель авто. Этому можно верить?
Да. Каждый крупный производитель масел сотрудничает с автоконцернами, чтобы тестировать свой продукт на разных двигателях и постоянно улучшать его. Результатом такого сотрудничества становятся допуски или одобрения масел от автопроизводителя. Чем длиннее их список в инструкции к маслу, тем больше успешных испытаний на машинах этой марки оно прошло. Требуется ли для вашей машины специальное одобрение автопроизводителя, также указано в инструкции.
7
А как понять, когда пора менять масло? По его цвету?
Нет. Например, потемневшее масло — вполне нормальное явление, даже если оно еще вполне «свежее». Масло не только смазывает, но еще и чистит двигатель. Моющие присадки смывают и растворяют загрязнения, накапливающиеся во время работы двигателя. Так что масло должно становиться грязным по мере того, как оно выполняет свою работу. Лучше всего ориентироваться на срок, рекомендованный автопроизводителем. Но если вы не уверены в качестве топлива, которым вы заправляетесь, то лучше менять масло почаще. Главное — не допускать в масле образования густого осадка — шлака, который вызывает то, что называется повышенным износом двигателя.
8
Что, теперь масло на анализы сдавать?
Нет, конечно! Все анализы и испытания производитель масла уже сделал, при получении сертификатов. И вместе с производителями автомобилей установил при каком пробеге масло нужно менять. Интервалы замены масла записаны у вас в инструкции по эксплуатации авто. Компания Total, вместе с которой мы подготовили этот материал, сотрудничает со многими мировыми автопроизводителями,поэтому в ассортименте моторных масел Total Quartz можно найти масла практически для любого двигателя, любого автомобиля. Для удобства пользователей работает онлайн подбор масла Total Quartz по марке и модели автомобиля.
9
Может, в масло еще что-нибудь добавить? Ну, для большей полезности!
Лучше не надо. Производители масел уже добавили все необходимое. А дополнительные присадки повышают риски неправильной «работы» масла — неизвестно, как они прореагируют с уже имеющимися. Любое масло состоит на 70% из базового масла и на 30% из присадок. Компоненты масла постоянно совершенствуются. У Total даже есть свой исследовательский центр и лаборатории, где разрабатываются и тестируются масла. Особое внимание уделяется тому, как компоненты масла защищают детали двигателя от отложений, влияют на его окисление и сохранение свойств. А еще Total принимает активное участие в автоспорте — тестируют свои разработки в экстремальных условиях. Прочитать про это можно на сайте.
Партнерский материал. Что это такое?