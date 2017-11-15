Говорят, в машину надо иногда заливать масло. Что про это надо знать?

1 . Что случилось?

2 . Вязкость у масла?

3 . Это невозможно запомнить! Как по этим цифрам ориентироваться?

4 . А как выбрать масло к конкретной марке автомобиля?

5 . На что-то еще нужно обратить внимание?

6 . На некоторых маслах пишут, что их одобрил производитель авто. Этому можно верить?

7 . А как понять, когда пора менять масло? По его цвету?

8 . Что, теперь масло на анализы сдавать?