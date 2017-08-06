Детей могут перестать учить писать от руки. Это правда?

Кажется, все-таки да. С появлением компьютеров, планшетов и смартфонов люди стали гораздо меньше писать от руки. И не так сложно научиться печатать быстрее, чем писать. Поэтому и возникает вопрос, стоит ли тратить время на прописи, тем более что довольно быстро становится важно не как ребенок пишет, а что он пишет.

У письма от руки есть свои минусы. Например, учителя ставят разные оценки одинаковым работам, если одна написана небрежно и с помарками, а другая ясным и понятным почерком. То есть индивидуальные особенности письма влияют на оценки вне зависимости от содержания работы (хотя давно известно, что не все великие писатели отличались аккуратным почерком).

В основном аргументы сторонников прописей схожи с аргументами ярых поклонников бумажных книг — там явно не достает научных данных, но зато много чувства. Например, «как же ребенок сможет прочесть бабушкину переписку, найденную на чердаке?», или «почерк и подпись — это способ самовыражения», или «это добавляет в текст эмоции».