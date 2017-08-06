Детей могут перестать учить писать от руки. Это правда?
1
Что случилось?
В последние годы в западных странах много спорят о том, надо ли учить детей писать от руки, и достаточно ли будет, чтобы они знали только печатные буквы. Пользоваться клавиатурой их учат в любом случае. К примеру, в США нет единой политики и допускается, что детей не будут учить писать, соединяя буквы. В Финляндии учат писать от руки только один год, все остальное время этому не уделяется особого внимания.
2
Это нормально вообще?
Кажется, все-таки да. С появлением компьютеров, планшетов и смартфонов люди стали гораздо меньше писать от руки. И не так сложно научиться печатать быстрее, чем писать. Поэтому и возникает вопрос, стоит ли тратить время на прописи, тем более что довольно быстро становится важно не как ребенок пишет, а что он пишет.
У письма от руки есть свои минусы. Например, учителя ставят разные оценки одинаковым работам, если одна написана небрежно и с помарками, а другая ясным и понятным почерком. То есть индивидуальные особенности письма влияют на оценки вне зависимости от содержания работы (хотя давно известно, что не все великие писатели отличались аккуратным почерком).
В основном аргументы сторонников прописей схожи с аргументами ярых поклонников бумажных книг — там явно не достает научных данных, но зато много чувства. Например, «как же ребенок сможет прочесть бабушкину переписку, найденную на чердаке?», или «почерк и подпись — это способ самовыражения», или «это добавляет в текст эмоции».
3
А разве прописи не развивают ребенка?
Никто не знает. В исследованиях, в которых изучался этот вопрос, было очень мало участников, и результаты нельзя назвать однозначными. Но, похоже, ребенку, который учится писать от руки, все-таки проще различать отдельные буквы и, по всей видимости, читать. Вероятно, дело в том, что так ребенок больше внимания уделяет формам букв, причем распознает их даже в своих неидеальных записях.
Тем не менее нет данных, которые бы подтверждали, что более простой вариант — писать печатными буквами — хуже, чем писать, соединяя буквы.
Что касается мелкой моторики, то ее развитию способствуют далеко не только прописи.
4
Взрослому человеку надо хотя бы иногда писать от руки?
Возможно. Одно небольшое исследование показало, что студенты, которые конспектировали лекцию на бумаге, лучше видели общую картину, чем те, которые печатали. Вероятно, дело в том, что печатать можно гораздо быстрее, чем записывать от руки, поэтому у пользователей ноутбуков не было большой необходимости вычленять из слов лектора главное. О других преимуществах использования ручки и бумаги во взрослом возрасте ученым не известно.