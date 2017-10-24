Что такое SSL-сертификат? Он мне вообще нужен?

1 . Что это за сертификат такой?

2 . Как понять, защищенный сайт или нет?

3 . Зачем мне защищаться и шифроваться, если я не делаю ничего противозаконного?

4 . То есть такие защищенные сайты не могут взломать хакеры?

5 . Когда я ввожу свои логин и пароль на сайте, где нет сертификата, их могут украсть?

6 . Что это за закон такой и как его нарушают?

7 . Ок, это один сертификат?

8 . Так, а где я могу получить SSL-сертификат?

9 . Я слышал, что есть сертификаты, которые выдают просто так. Зачем тогда платить?

10 . Как понять, какой сертификат мне нужен?