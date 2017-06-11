Что такое посттравматическое стрессовое расстройство? Оно лечится?

В первую очередь нужно поговорить с человеком о том, что ему нужна медицинская помощь. Не все люди с ПТСР готовы идти к психиатру, поэтому, если они не представляют угрозу для себя и окружающих, то можно не настаивать. Быть рядом с человеком, у которого ПТСР, может быть тяжело. Но помните: вспышки гнева, конфликты возникают не из-за вас, а из-за расстройства. Если вам нужна психологическая помощь, не стесняйтесь воспользоваться ею.