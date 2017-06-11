Что такое посттравматическое стрессовое расстройство? Оно лечится?
1
Посттравматическое расстройство — это болезнь?
Да. Постравматическое стрессовое расстройство бывает у людей, в жизни которых произошло какое-то тяжелое событие. Например, если человек пережил теракт, изнасилование, жизнеугрожающую болезнь ребенка или побывал в зоне военных действий. Из-за посттравматического стрессового расстройства у людей сильно повышена тревога, часто бывает бессонница, ночные кошмары, навязчивые мысли, воспоминания. Люди при ПТСР часто видят угрозу во всем: любой мусорный пакет может казаться замаскированной бомбой, любой хлопок — взрывом.
2
В России это распространено?
Достоверной статистики по России нет, но известно, что на Украине ежегодно с ПТСР сталкивается два процента населения. Чем дольше человек находится в зоне военных действий, тем выше риск развития посттравматического стрессового расстройства.
3
Люди с таким синдромом опасны?
Далеко не всегда. При ПТСР кто-то действительно может быть довольно агрессивным, у людей с таким диагнозом чаще встречается насилие в семье, некоторые совершают убийства. Но часть людей, наоборот, склонны спасаться от иллюзорной угрозы бегством: максимально отдаляться от окружающих, избегать общения. И прежде всего люди с ПТСР опасны для самих себя: 20% предпринимали попытки совершить самоубийство.
4
Это лечится?
Да, но не так успешно, как хотелось бы. К сожалению, у трети людей, получающих лечение, симптомы остаются и через десять лет. Традиционно такие пациенты проходят когнитивно-поведенческую психотерапию и получают некоторые препараты (в основном антидепрессанты и нейролептики). В последнее время врачи стали больше говорить о том, чтобы использовать для лечения ПТСР экстази (MDMA). За рубежом специально для поддержки отставных военных с ПТСР воспитывают собак, которые в нужный момент помогают человеку расслабиться.
5
А как определить, есть ли ПТСР у близкого человека?
Диагностировать ПТСР может только психиатр. Но близкие люди могут заметить, что в течение месяца после травмирующего события (иногда — через несколько месяцев) человек стал отдаляться, ему сложно заснуть, ему снятся кошмары, он не говорит о произошедшем, стал более раздражительным или начал употреблять наркотики, пить много алкоголя.
6
Кажется, у моего близкого ПТСР. Что делать?
В первую очередь нужно поговорить с человеком о том, что ему нужна медицинская помощь. Не все люди с ПТСР готовы идти к психиатру, поэтому, если они не представляют угрозу для себя и окружающих, то можно не настаивать. Быть рядом с человеком, у которого ПТСР, может быть тяжело. Но помните: вспышки гнева, конфликты возникают не из-за вас, а из-за расстройства. Если вам нужна психологическая помощь, не стесняйтесь воспользоваться ею.