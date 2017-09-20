Что такое немецкая Blue Card и как ее получают?
Партнерский материал. Что это такое?
1
Что случилось?
Уже пять лет Европейский союз выдает так называемые Blue Card — «голубые карты». Это похоже на Green Card в США, только их не выигрывают в лотерее, а выдают профессионалам с хорошим образованием. Голубая карта дает право жить и работать в большинстве стран Европейского союза. С помощью этой программы ЕС хочет привлечь больше перспективных специалистов со всего мира — в том числе и из России. Только за 2016 год Германия выдала около 14 тысяч голубых карт, значительную часть из которых получили россияне.
2
Почему едут именно в Германию?
Так сложилось, что там российские специалисты востребованы больше всего. Германия вместе с Канадой, Израилем и США входит в четверку самых популярных стран, куда россияне уезжают жить и работать. Кроме того, именно Германия выдает 85% европейских Blue Card, а Россия уже несколько лет попадает в тройку стран — лидеров по их получению (после Индии и Китая).
3
Кто может получить голубую карту в Германии?
Во-первых, претендент должен иметь высшее образование. Приоритет отдается специалистам востребованных в стране профессий: например, специалистам по естественным наукам, инженерам, врачам и программистам (список специальностей можно посмотреть здесь). Во-вторых, он должен иметь на руках трудовой договор, подписанный немецким работодателем. В-третьих, его минимальный заработок должен составлять 50 800 евро в год до вычета налогов. Для специалистов востребованных профессий действуют облегченные условия — и минимально возможный оклад будет около 39 600 евро в год. Аналогичная ситуация и в других странах ЕС: практически везде требуемая зарплата в 1,5–2 раза превышает среднюю по стране.
4
Что делать, если я зарабатываю меньше?
Получить карту будет сложнее, но теоретически возможно. Для этого надо подать заявку в немецкое Ведомство по труду. Готовьтесь к тому, что это довольно сильно замедлит процесс получения документов. И если зарплата будет ниже средней по рынку, то карту вряд ли выдадут.
5
Ну хорошо, я нашел работу с нужным окладом. Мне теперь все время придется работать в этой компании, чтобы карту не забрали?
Нет, работу можно поменять. Правда, если вы проработали на одну компанию менее двух лет, для смены места с сохранением карты придется подавать ходатайство в Ведомство по делам иностранцев. Еще надо учитывать, что уровень требуемой зарплаты в начале каждого года корректируется, — то есть хоть и понемногу, но зарплата должна расти. Так, например, в 2013 году зарплата для обычных профессий должна была составлять 46 400 евро в год, в 2014-м — 47 600 евро, а в 2016-м — 49 600 евро. Если заработок не доходит до этой границы, придется получать согласие Ведомства по труду (см. карточку 4). Но зато, когда вы проработаете по своей голубой карте 1,5 года в Германии, вы получите право работать и в других странах Европейского союза.
6
То есть голубая карта — это то же самое, что и вид на жительство?
Не совсем. Голубая карта по функциям похожа на вид на жительство, но получить ее можно с меньшими проволочками. Например, для ее оформления не придется доказывать, что вы уникальный специалист, замену которому не найти. Плюс, как правило, для нее не обязательно получать письменное согласие немецкого Ведомства по труду.
Хотя временный вид на жительство в Германии тоже дает право на работу, это право выдается на два-три года, а голубая карта — на четыре года. Еще с ВНЖ нельзя надолго покидать Германию — если вы выезжаете из страны больше чем на шесть месяцев, то свой вид на жительство потеряете; владельцы голубой карты имеют право до 12 месяцев непрерывно находиться за пределами Германии и стран ЕС. С ВНЖ дольше придется ждать получения права на постоянное место жительства — обычно три-пять лет; с голубой картой вы можете претендовать на ПМЖ уже после 21 месяца проживания в Германии (и главное — регулярных выплат в местный пенсионный фонд). Правда, для этого вам еще нужно подтвердить, что вы владеете немецким языком на уровне В1. С уровнем языка ниже ждать придется 33 месяца.
7
Как эту карту получить?
Сначала нужно пойти в ближайшее немецкое консульство и подать документы на национальную визу (или визу категории D). Затем по приезде в Германию вы должны получить прописку и подать заявление на Blue Card в Ведомство по делам иностранцев. При себе нужно иметь пакет документов: диплом, рабочий договор, доказательство наличия минимального размера годовой зарплаты, медстраховку (полный список можно посмотреть здесь). Срок рассмотрения документов и выдачи карты может занять до шести недель.
8
Нужно ли сдавать экзамен на знание языка?
Если вы хотите получить Blue Card, не нужно. Но если дело дойдет до получения ПМЖ, то придется подтвердить знание немецкого. Еще, чтобы жить и работать в Германии, стоит разбираться в культуре, знать об особенностях менталитета, с которыми вам предстоит столкнуться, и понимать, к кому можно обратиться за помощью. Разобраться во всем этом помогут на Smart Forum — русскоязычном форуме в Берлине. В этом году он пройдет 7–8 октября, туда приедут российские специалисты самых разных профилей, которые сейчас живут и работают в Германии. Одним из участников форума станет специалист адвокатской компании Anwalt4U Владислав Пинский, вместе с которым мы подготовили эти карточки. За последние 3,5 года этот юрист помог получить вид на жительство в Германии примерно 100 клиентам из России, Украины, Белоруссии и Грузии. На форуме он расскажет, где найти работу, как открыть в стране свое дело и что вам точно нужно знать о местных законах и порядках. Зарегистрироваться и приобрести билеты на форум можно здесь.
Партнерский материал. Что это такое?