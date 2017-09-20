Что такое немецкая Blue Card и как ее получают?

1 . Что случилось?

2 . Почему едут именно в Германию?

3 . Кто может получить голубую карту в Германии?

4 . Что делать, если я зарабатываю меньше?

5 . Ну хорошо, я нашел работу с нужным окладом. Мне теперь все время придется работать в этой компании, чтобы карту не забрали?

6 . То есть голубая карта — это то же самое, что и вид на жительство?

7 . Как эту карту получить?