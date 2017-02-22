Чему можно научить компьютер

Машинное обучение — мощный инструмент для аналитики и прогнозирования. Объясним на примере. Банкам полезно знать, что происходит в жизни их клиентов. Скажем, если человек потратил большую сумму на покупки в строительном магазине, скорее всего, он делает ремонт. Если при этом у него нет сбережений, разумно будет предложить ему взять кредит. Чтобы найти таких людей, нужно проанализировать транзакции всех клиентов. Делать это вручную неэффективно — машина справится с поиском закономерностей намного быстрее.

Один из реальных примеров использования машинного обучения — виртуальный помощник для интернет-сервисов, которые предполагают наличие выбора (например, из списка ресторанов или фильмов). Это разработка российской компании Rubbles. Чат-бот-консультант задает пользователю уточняющие вопросы и помогает ему быстрее сделать выбор. При этом он может одновременно общаться со многими посетителями сайта.

Компания ClearData с помощью машинного обучения «очищает» данные о пользователях сайтов. Загрузив в такую программу данные из вашей системы управления клиентской базой (CRM) или почтовой рассылки, вы получите подробную разбивку своей аудитории по интересам и другим показателям.

Сервис для поиска работы и сотрудников Superjob совместно с компанией Microsoft, с которой мы написали эти карточки, разрабатывает систему на базе Microsoft Azure, которая, проанализировав данные, указанные в резюме (например, специальность, навыки, опыт работы, уровень образования и многие другие), будет способна спрогнозировать зарплату, на которую вы сможете рассчитывать. В то же время ей смогут пользоваться специалисты по подбору персонала для того, чтобы сделать взвешенное предложение конкретному соискателю.