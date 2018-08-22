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А правда, что у всех мужчин на указательном пальце есть шрам?

6 карточек
13:25, 22 августа 2018
1.Что случилось?
2.Это правда?
3.Но у мужчин и правда шрамы чаще встречаются именно на левой руке?
4.И левый указательный палец — чемпион по шрамам?
5.А что женщины?
6.Правши чаще всего режут левую руку, а левши — правую, да?

1

Что случилось?

В середине августа все начали обсуждать теорию, что у всех мужчин на указательном пальце есть шрам. Первым об этом написал журналист Олег Кашин — он встретил такое утверждение где-то в интернете, проверил собственные пальцы и нашел сразу два шрама. В ответ на его твит все стали присылать фотографии своих шрамов на указательных пальцах.

2

Это правда?

Нет. Утверждение, что «у всех мужчин на левом указательном пальце» есть шрам, очень просто опровергнуть — достаточно найти одного мужчину, у которого такого шрама нет. Такие моментально нашлись — они рассказали об этом в комментариях под твитом Кашина.

3

Но у мужчин и правда шрамы чаще встречаются именно на левой руке?

Похоже на то. В 2014 году в журнале International Journal of Legal Medicine вышло исследование о том, где у людей чаще всего встречаются шрамы на тыльной стороне кисти (пальцы тоже считаются частью кисти). Для этого исследователи составили базу из фотографий кистей 238 человек — 177 мужчин и 61 женщины. Среди них были правши, левши и один амбидекстр. Выяснилось, что в этой выборке в среднем на каждую мужскую правую руку пришлось по 1,42 шрама, а на каждую левую — почти два. При этом у четверти всех исследуемых мужчин шрамов на кистях не нашлось вовсе.

4

И левый указательный палец — чемпион по шрамам?

Не факт. В исследовании чемпионом у мужчин оказался указательный палец правой руки — 32% всех изученных шрамов. Но левый указательный отстал совсем чуть-чуть — он поделил второе место со средним пальцем правой руки с результатом в 31%.

Это если брать палец в целом. А если учесть деление на фаланги, окажется, что абсолютный чемпион — средняя фаланга мужского левого указательного пальца. Там в сумме встретилось целых 34 шрама — и это рекорд. Если вкратце, один из выводов исследователей звучит так: у мужчин шрамы на кистях левой руки встречаются чаще, чем на правой, и больше всего режут указательные и средние пальцы.

Как распределяется около половины шрамов на тыльной стороне кисти у мужчин — для левой и правой руки
Sue Black, Briony MacDonald-McMillan и Xanthe Mallett (CC BY)

5

А что женщины?

Кажется, женщины в целом реже получают шрамы на руках, чем мужчины. Хотя, строго говоря, одно исследование, в котором участвовало сравнительно мало людей, не позволяет утверждать это наверняка. Но если ориентироваться на выводы этой работы, у женщин шрамы (в основном мелкие) чаще обнаруживались на правой руке, причем большинство — на указательном и среднем пальцах, а также в районе их оснований.

Как распределяется около половины шрамов на тыльной стороне кисти у женщин — для левой и правой руки
Sue Black, Briony MacDonald-McMillan и Xanthe Mallett (CC BY)

6

Правши чаще всего режут левую руку, а левши — правую, да?

Судя по исследованиям, это зависит от причины пореза. В случаях, когда кто-то режет себе пальцы ножом, чаще страдает «слабая» рука. А в остальных стандартных ситуациях, — скажем, когда руки прищемляют, режут битым стеклом или консервной банкой — чаще травмируют «сильную» руку.

7

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