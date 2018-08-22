А правда, что у всех мужчин на указательном пальце есть шрам?
1
Что случилось?
В середине августа все начали обсуждать теорию, что у всех мужчин на указательном пальце есть шрам. Первым об этом написал журналист Олег Кашин — он встретил такое утверждение где-то в интернете, проверил собственные пальцы и нашел сразу два шрама. В ответ на его твит все стали присылать фотографии своих шрамов на указательных пальцах.
А правда, что у всех мужчин на левом указательном пальце есть шрам? Прочитал об этом в дагестанской группе фб и не поверил бы, но у меня тоже есть такой шрам (не цитата).— Kashin⚓Kashin⚓Kashin (@KSHN) August 21, 2018
2
Это правда?
Нет. Утверждение, что «у всех мужчин на левом указательном пальце» есть шрам, очень просто опровергнуть — достаточно найти одного мужчину, у которого такого шрама нет. Такие моментально нашлись — они рассказали об этом в комментариях под твитом Кашина.
сидел как идиот рассматривал палец со всех углов. но нету(— Егор Максимов (@egor_mq) August 21, 2018
3
Но у мужчин и правда шрамы чаще встречаются именно на левой руке?
Похоже на то. В 2014 году в журнале International Journal of Legal Medicine вышло исследование о том, где у людей чаще всего встречаются шрамы на тыльной стороне кисти (пальцы тоже считаются частью кисти). Для этого исследователи составили базу из фотографий кистей 238 человек — 177 мужчин и 61 женщины. Среди них были правши, левши и один амбидекстр. Выяснилось, что в этой выборке в среднем на каждую мужскую правую руку пришлось по 1,42 шрама, а на каждую левую — почти два. При этом у четверти всех исследуемых мужчин шрамов на кистях не нашлось вовсе.
4
И левый указательный палец — чемпион по шрамам?
Не факт. В исследовании чемпионом у мужчин оказался указательный палец правой руки — 32% всех изученных шрамов. Но левый указательный отстал совсем чуть-чуть — он поделил второе место со средним пальцем правой руки с результатом в 31%.
Это если брать палец в целом. А если учесть деление на фаланги, окажется, что абсолютный чемпион — средняя фаланга мужского левого указательного пальца. Там в сумме встретилось целых 34 шрама — и это рекорд. Если вкратце, один из выводов исследователей звучит так: у мужчин шрамы на кистях левой руки встречаются чаще, чем на правой, и больше всего режут указательные и средние пальцы.
5
А что женщины?
Кажется, женщины в целом реже получают шрамы на руках, чем мужчины. Хотя, строго говоря, одно исследование, в котором участвовало сравнительно мало людей, не позволяет утверждать это наверняка. Но если ориентироваться на выводы этой работы, у женщин шрамы (в основном мелкие) чаще обнаруживались на правой руке, причем большинство — на указательном и среднем пальцах, а также в районе их оснований.
6
Правши чаще всего режут левую руку, а левши — правую, да?
Судя по исследованиям, это зависит от причины пореза. В случаях, когда кто-то режет себе пальцы ножом, чаще страдает «слабая» рука. А в остальных стандартных ситуациях, — скажем, когда руки прищемляют, режут битым стеклом или консервной банкой — чаще травмируют «сильную» руку.