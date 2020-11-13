истории Помните времена, когда телефоны не были «лопатами»? Это про iPhone 12 mini — самый маленький айфон из новой линейки Он удобный, камера — супер. Но с батареей чуда не произошло 15:08, 13 ноября 2020

В этом году Apple впервые выпустила сразу четыре новых айфона — под любой запрос и размер ладони. Мы уже рассказывали о самом большом, 12 Pro Max, и немного поговорили о средних 12 и 12 Pro. Пришла пора протестировать самый маленький айфон двенадцатой линейки — крошечный 12 mini. Журналист «Медузы» Максим Иванов перешел с 12 Pro Max на iPhone 12 mini — и все еще пытается прийти в себя от разницы в их размере.

Про самый маленький новый айфон, плюсы которого могут стать его же минусами

iPhone 12 mini — это телефон из эпохи телефонов. Эпохи, когда устройства без проблем влезали в карман, целиком помещались в ладони и не отдавливали мизинцы. Эпохи, когда большим пальцем можно было дотянуться до верхнего края экрана.

12 mini не просто компактный. После 12 Pro Max, самого большого телефона в истории Apple, mini кажется почти невесомым. Настолько, что его можно сунуть в карман, тут же забыть об этом, а потом искать по всей квартире. Ситуация, совершенно непредставимая в контексте других современных телефонов, которые никогда не дают забыть, что они с тобой. Похожие чувства я испытывал, когда весной тестировал второе поколение бюджетного iPhone SE. Вот только 12 mini еще меньше, чем SE!

Первые несколько дней владельцы более крупных устройств, которые решат перейти на 12 mini, будут искренне радоваться давно забытым мелочам. Оказывается, можно спокойно гулять с собакой и одновременно переписываться или что-то фотографировать. Для его использования хватает и одной руки (на прогулках вторая по умолчанию занята поводком).

Есть и другой неочевидный момент. Многие залипают в телефон перед сном или сразу после пробуждения. И иногда случайно роняют его — себе на лицо. 12 Pro Max, 12 Pro или обычный iPhone 12 вполне могут отколоть зуб или оставить синяк на лбу. А mini, как показал незапланированный краш-тест, просто не хватит веса, чтобы сделать владельцу по-настоящему больно. Или же мне просто повезло!

Максим Иванов / «Медуза»

Максим Иванов / «Медуза»

iPhone 12 mini удивляет не только весом и форм-фактором, но и внешним видом. Задняя панель айфона сделана из стекла, которое, разумеется, на раз-два собирает отпечатки пальцев. Так что без чехла тут все же не обойтись. Но какой же 12 mini красивый и аккуратный! Мне достался мятный айфон — и, на мой взгляд, это самый красивый цвет из всей линейки.

Из-за форм-фактора 12 mini хочется сравнивать со вторым поколением SE, но с виду первый круче буквально во всем. Например, у него нет толстых рамок и кнопки «Домой», из-за чего OLED-дисплей не выглядит приплюснутым и сжатым — он такой же, как и у старших моделей, то есть сверхчеткий Super Retina XDR.

Есть, правда, нюанс. «Челка» 12 mini, в которой спрятаны необходимые для Face ID сенсоры, по размеру абсолютно такая же, как и у 12 Pro Max. Из-за разницы в пропорциях у mini в верхней части экрана остается меньше пространства, поэтому сама «челка» будто выделяется чуть сильнее, чем ты к этому привык. С другой стороны, спустя пару дней на это уже не обращаешь внимания.

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Правда, для кого-то ключевые особенности 12 mini могут стать его же минусами. Речь в первую очередь о людях, у которых, как и у меня, телефон давно прирос к руке. На экране с диагональю 5,4 дюйма не так удобно смотреть Netflix, YouTube и тиктоки или листать соцсети. Для комфортного просмотра фильмов и сериалов дисплей слишком мал. В соцсетях на экране умещается меньше твитов или постов в фейсбуке. Печатать не так удобно, как на устройствах с большим экраном, — для людей с большими пальцами это может стать проблемой.

Но я заметил за собой интересную вещь: из-за того, что с 12 mini не так удобно проверять соцсети, у меня пропало желание компульсивно лезть в твиттер или на реддит. То есть в основном телефон я доставал тогда, когда видел, что мне написали.

Ну и самое главное — батарея. Пару лет назад я перешел на «лопаты», потому что меня окончательно достала слабая батарейка моего iPhone 6S. Спустя два года активного использования его хватало на четыре-пять часов работы. На морозе — от силы на час. «Лопаты» же хороши тем, что их батареи хватает минимум на день-полтора. А вот 12 mini у меня разряжался к раннему вечеру, так что я успел словить парочку неприятных флешбэков.

Максим Иванов / «Медуза»

Максим Иванов / «Медуза»

Максим Иванов / «Медуза»

Максим Иванов / «Медуза»

Зато 12 mini может похвастаться самым новым мобильным процессором Apple, A14 Bionic, и отличной камерой — точно такой же, как и у старшей модели, базового iPhone 12. Это система из двух камер на 12 мегапикселей, основной широкоугольной и сверхширокоугольной. Конечно, есть еще и фронтальная камера для селфи и разговоров по видеосвязи. Все они поддерживают алгоритмы Smart HDR 3 и Deep Fusion, улучшающие качество снимка. С 12 mini можно добиться классных детализированных фотографий как днем, так и вечером — со включенным режимом ночной съемки. Многим этого хватит за глаза.

И про зарядку MagSafe — беспроводную и на магнитах

Помимо iPhone 12 mini мне удалось протестировать беспроводную зарядку из серии MagSafe. Это новые фирменные аксессуары, работающие на магнитах. Зарядка представляет собой большую белую таблетку, к которой примагничивается телефон. Это удобно, потому что иначе устройство можно расположить как-то неправильно — и в итоге он не будет заряжаться. С моим коллегой Султаном Сулеймановым такое случается по несколько раз в неделю.

Магниты у MagSafe действительно мощные. Ради эксперимента я попытался потаскать 12 mini, схватившись за провод зарядки. Телефон не отвалился, даже когда я поднял его за провод. Этот же трюк я повторил и с монструозным 12 Pro Max — MagSafe без труда справился и с «лопатой»!

Максим Иванов / «Медуза»

Максим Иванов / «Медуза»

На этой «таблетке» можно заряжать айфоны, наушники AirPods и даже телефоны Samsung. А вот Apple Watch нельзя — у них другой стандарт зарядки. Так что, увы, для часов придется использовать отдельный зарядник. Но та же Apple предлагает еще один, «двойной» вариант MagSafe, в который встроена отдельная зарядка для часов. Этот вариант дороже, но наверняка многие сочтут его более удобным — особенно в поездках или в отпуске, когда не хочется брать кучу проводов.

iPhone 12 mini и зарядку MagSafe уже можно купить в России. Цены на айфон начинаются от 70 тысяч рублей. Зарядное устройство стоит четыре тысячи рублей.