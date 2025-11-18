Перейти к материалам
новости
Стыдные вопросы про Азербайджан
Рассказываем о стране, которая в этом году вступила в громкий и открытый конфликт с Россией (и он так и не рассосался), — в новом выпуске «Мы не знаем»
55 минут
11:47, 18 ноября 2025
Конфликтом России и Азербайджана был во многом отмечен нынешний год. Начавшись в конце декабря 2024-го после
крушения
самолета Azerbaijan Airlines, это противостояние формально завершилось лишь в начале октября 2025-го, когда Владимир Путин и Ильхам Алиев лично встретились. Но правда ли конфликт исчерпан? Ведь задержанные в разгар этой ссоры россияне и азербайджанцы
до сих пор за решеткой
. Опасно ли гражданам РФ приезжать в Азербайджан? Готовится ли Алиев противостоять России вместе с НАТО? Много ли общего у Путина и Алиева — или Алиев «особенный» диктатор? И кстати, собирается ли он править до самой смерти? Ведущий шоу «Мы не знаем» Султан Сулейманов говорит в жанре «стыдных вопросов» с Арзу Гейбуллой. Она независимый журналист родом из Азербайджана, но не живет на родине из-за своей политической позиции.
