Перейти к материалам
новости

Стыдные вопросы про Азербайджан Рассказываем о стране, которая в этом году вступила в громкий и открытый конфликт с Россией (и он так и не рассосался), — в новом выпуске «Мы не знаем»

55 минут
Конфликтом России и Азербайджана был во многом отмечен нынешний год. Начавшись в конце декабря 2024-го после крушения самолета Azerbaijan Airlines, это противостояние формально завершилось лишь в начале октября 2025-го, когда Владимир Путин и Ильхам Алиев лично встретились. Но правда ли конфликт исчерпан? Ведь задержанные в разгар этой ссоры россияне и азербайджанцы до сих пор за решеткой. Опасно ли гражданам РФ приезжать в Азербайджан? Готовится ли Алиев противостоять России вместе с НАТО? Много ли общего у Путина и Алиева — или Алиев «особенный» диктатор? И кстати, собирается ли он править до самой смерти? Ведущий шоу «Мы не знаем» Султан Сулейманов говорит в жанре «стыдных вопросов» с Арзу Гейбуллой. Она независимый журналист родом из Азербайджана, но не живет на родине из-за своей политической позиции.
Подпишитесь на ютьюб-канал «Медузы»