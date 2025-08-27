Перейти к материалам
новости
SpaceX провела успешный запуск «Старшипа» после серии неудач. Ракета вывела на орбиту макеты спутников Starlink
Посмотрите, как это было
59 секунд
09:14, 27 августа 2025
SpaceX
провела
десятое испытание ракеты «Старшип». Это первый успешный тест полезной нагрузки для
самой тяжелой ракеты
в мире. Ракета вывела в космос восемь макетов спутников Starlink. Ускоритель «Супер Хэви» (он выполнял функцию первой ступени), отделившись, вернулся к земле и приводнился в Мексиканском заливе. Верхняя ступень ракеты после возвращения приводнилась в Индийском океане и взорвалась. Предыдущие запуски в 2025 году закончились неудачей: во время трех испытаний не удавалось успешно приземлить ракету, а в июне она взорвалась на стартовой площадке.
