Какие методы давления на российскую экономику есть у Трампа? А Путин разве всего этого боится? Обсуждаем в видеоверсии подкаста «Что случилось»

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что вводит торговые пошлины в отношении 180 государств и территорий. Он дал странам три месяца на переговоры с США для заключения новых торговых соглашений. Помимо этого, Трамп использует торговую войну в политических целях: он ввел пошлины на товары из Индии за покупку российской нефти и грозится ввести импортные пошлины в отношении России, если та не пойдет на прекращение огня с Украиной. Как устроены торговые войны вообще? И как устроена торговая война Дональда Трампа со всем миром? А Кремль боится такого рода давления со стороны США? Обсуждаем с Александром Коляндром — научным сотрудником Центра анализа европейской политики (CEPA).
