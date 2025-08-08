Перейти к материалам
Какие методы давления на российскую экономику есть у Трампа? А Путин разве всего этого боится?
Обсуждаем в видеоверсии подкаста «Что случилось»
48 минут
12:43, 8 августа 2025
2 апреля президент США Дональд Трамп
объявил
, что вводит торговые пошлины в отношении 180 государств и территорий. Он дал странам три месяца на переговоры с США для заключения новых торговых соглашений. Помимо этого, Трамп использует торговую войну в политических целях: он
ввел
пошлины на товары из Индии за покупку российской нефти и
грозится
ввести импортные пошлины в отношении России, если та не пойдет на прекращение огня с Украиной. Как устроены торговые войны вообще? И как устроена торговая война Дональда Трампа со всем миром? А Кремль боится такого рода давления со стороны США? Обсуждаем с Александром Коляндром — научным сотрудником Центра анализа европейской политики (CEPA).
