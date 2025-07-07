Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Магаз
Войти
О проекте
Meduza in English
Режим по порядку
EN
Войти
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
новости
Обречена ли Россия на диктатуру? Что будет после Путина — «очередной НЭП» и потом снова закручивание гаек (как считает Олег Тиньков)?
Отвечает историк Алексей Уваров — в новом выпуске ютьюб-шоу «Мы не знаем»
46 минут
13:50, 7 июля 2025
«Я своему сыну сказал — не вздумай ехать в Россию. Просто проклятая земля», — заявил в
недавнем интервью
журналистке Елизавете Осетинской предприниматель Олег Тиньков. По его словам, в стране через какое-то время снова откроется окно возможностей, но ее ждет «очередной НЭП» — экономические послабления, которые обернутся новым закручиванием гаек. Увидев, какую бурную реакцию в интернете вызвали эти слова, команда ютьюб-шоу «Мы не знаем» решила поговорить с историком Алексеем Уваровым. Ведущий Султан Сулейманов попросил его объяснить на конкретных исторических примерах, действительно ли Россия «обречена» на диктатуру, — а также помочь найти в российской истории то, что даст надежду на другое будущее.
Подпишитесь на наш
ютьюб-канал
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
Напишите нам