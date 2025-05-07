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Индия ударила по Пакистану. Тот атаковал в ответ Первые кадры

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В ночь на 7 мая Индия атаковала Пакистан. Сначала были слышны многочисленные взрывы в пакистанской части Кашмира. Затем власти Индии объявили, что начали атаку на девять объектов, входящих в «террористическую» инфраструктуру в Пакистане, а также в пакистанской части Кашмира — это назвали «Операцией Синдур». Власти Пакистана подтвердили факт ударов и заявили, что атакованы пять населенных пунктов. В интернете появились кадры, на которых, как утверждается, запечатлены эти удары, но их подлинность пока не подтверждена. Пакистан уже атаковал Индию в ответ, а местный национальный авиаперевозчик приостановил все внутренние и международные перелеты. СМИ со ссылкой на пакистанских чиновников сообщают, что как минимум один ребенок погиб во время атаки, еще двое ранены, но подтверждений этой информации пока нет. Онлайн «Медузы» со всеми последними обновлениями читайте здесь.
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