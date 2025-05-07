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Индия ударила по Пакистану. Тот атаковал в ответ
Первые кадры
1 минута
22:24, 6 мая 2025
В ночь на 7 мая Индия атаковала Пакистан. Сначала
были слышны
многочисленные взрывы в пакистанской части Кашмира. Затем власти Индии
объявили
, что начали атаку на девять объектов, входящих в «террористическую» инфраструктуру в Пакистане, а также в пакистанской части Кашмира — это назвали «Операцией Синдур». Власти Пакистана подтвердили факт ударов и заявили, что атакованы пять населенных пунктов. В интернете появились кадры, на которых, как утверждается, запечатлены эти удары, но их подлинность пока не подтверждена. Пакистан уже
атаковал
Индию в ответ, а местный национальный авиаперевозчик приостановил все внутренние и международные перелеты. СМИ со ссылкой на пакистанских чиновников
сообщают
, что как минимум один ребенок погиб во время атаки, еще двое ранены, но подтверждений этой информации пока нет. Онлайн «Медузы» со всеми последними обновлениями читайте
здесь
.
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