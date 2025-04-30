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Пакистан снова заявил, что война с Индией вот-вот начнется, — и дал понять, что готов действовать решительно. На границе двух стран произошла стрельба
Вот как постепенно обостряются отношения двух соседей. Видео
2 минуты
13:10, 30 апреля 2025
Аттаулла Тарар, министр информации Пакистана, заявил, что страна располагает «достоверными разведданными», согласно которым Индия готовится начать военные действия в течение ближайших 36 часов. Ранее, 28 апреля, пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф назвал вторжение армии Индии в Пакистан «неминуемым», а телеканал Samaa TV со ссылкой на Минобороны страны предсказывал, что это произойдет в течение ближайших дней. На границе двух государств, отношения между которыми
обострились
после теракта 22 апреля в регионе Джамму и Кашмир, уже неделю случаются перестрелки. Последняя произошла в ночь на 30 апреля, когда, по заявлениям индийской стороны, посты пакистанской армии открыли неспровоцированный огонь, а войска индийской армии отреагировали «быстро и соразмерно».
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