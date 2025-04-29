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Пермь за сутки буквально замело снегом — синоптики говорят, что такого снегопада в XXI веке здесь еще не было. Дороги парализовало. Самолеты не летали несколько часов
Вот как сейчас выглядит город. Видео
1 минута
12:12, 29 апреля 2025
Пермь накрыл мощный снегопад, который начался 28 апреля и продолжался сутки. За это время в городе выпало больше 30 миллиметров осадков, или 88% месячной нормы, что сделало этот снегопад сильнейшим в регионе в XXI веке, говорят в пермском Центре геоинформационных систем. Движение в городе парализовало: жители оставляют машины на обочинах и толкают увязшие в снегу автобусы; курьеры встали на лыжи. Городской аэропорт Перми временно останавливал прием самолетов, а в некоторых районах региона наблюдаются проблемы с электричеством. Сильные снегопады также прошли в соседних Челябинской и Свердловской областях.
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