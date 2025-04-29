Пермь накрыл мощный снегопад, который начался 28 апреля и продолжался сутки. За это время в городе выпало больше 30 миллиметров осадков, или 88% месячной нормы, что сделало этот снегопад сильнейшим в регионе в XXI веке, говорят в пермском Центре геоинформационных систем. Движение в городе парализовало: жители оставляют машины на обочинах и толкают увязшие в снегу автобусы; курьеры встали на лыжи. Городской аэропорт Перми временно останавливал прием самолетов, а в некоторых районах региона наблюдаются проблемы с электричеством. Сильные снегопады также прошли в соседних Челябинской и Свердловской областях.