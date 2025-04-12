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Россия активно готовится к новому большому наступлению в Украине. Где может развернуться главная битва лета? Видеоверсия сводки «Медузы» о событиях на фронте

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Армия РФ заканчивает перегруппировку войск. После того как она вернула Суджу под свой контроль, освободились крупные силы, которые теперь могут быть использованы для нового наступления в Украине. В свою очередь ВСУ тоже могут перебросить свои бригады от границы Курской области на центральный участок фронта. И от того, как каждая из армий справится со своей перегруппировкой, зависят итоги предстоящей летней кампании. Рассказываем и показываем — на анимированных картах, — что происходит на фронте прямо сейчас. А еще объясняем, почему, когда армия РФ начнет масштабное наступление, ей будет еще сложнее прорвать украинскую оборону. Это видеоверсия нашей военной сводки — такие сводки «Медуза» публикует с начала полномасштабной войны. Их также можно читать и слушать (в подкасте «Что случилось» по четвергам).
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