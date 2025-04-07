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Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу в НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки
Российские медиа растиражировали фразу хоккеиста «Русские, мы сделали это»
1 минута
10:02, 7 апреля 2025
Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин
побил
рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ. Это произошло 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», который «Вашингтон» проиграл 1:4. Теперь на счету Овечкина 895 шайб в 1487 матчах регулярного чемпионата — на одну больше, чем у Гретцки. Во время чествования Овечкин поблагодарил зрителей и произнес фразу «Все фанаты, весь мир, русские, мы сделали это, ребята!». Российские пропагандистские медиа подхватили эти слова, сократив до «русские, мы сделали это». Хоккеиста с рекордом
поздравил
Владимир Путин. Овечкин известен поддержкой Путина: хоккеист создал движение Putin Team накануне президентских выборов 2018 года, а после вторжения России в Украину в 2022-м Овечкин хотя и высказался «за мир в обеих странах», но не отказался от поддержки Путина.
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