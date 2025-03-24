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На Камчатке — мощный снегопад. Замело дороги и дома. Школы и вузы закрыты
Местные жители катаются по улицам на сноубордах. Видео
1 минута
12:07, 24 марта 2025
23 марта на Камчатский полуостров обрушился циклон. Регион завалило снегом: по
данным
местных синоптиков, за сутки выпал 61% месячной нормы осадков. Часть местных дорог перекрыта, авиарейсы задержаны, а некоторые направлены в Магадан. Школы и вузы закрыты, в детских садах в понедельник открылись только дежурные группы. В Петропавловске-Камчатском вместо автобусов курсируют вахтовые машины МЧС. Некоторые жители катаются по улицам на сноубордах.
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