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На Камчатке — мощный снегопад. Замело дороги и дома. Школы и вузы закрыты Местные жители катаются по улицам на сноубордах. Видео

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23 марта на Камчатский полуостров обрушился циклон. Регион завалило снегом: по данным местных синоптиков, за сутки выпал 61% месячной нормы осадков. Часть местных дорог перекрыта, авиарейсы задержаны, а некоторые направлены в Магадан. Школы и вузы закрыты, в детских садах в понедельник открылись только дежурные группы. В Петропавловске-Камчатском вместо автобусов курсируют вахтовые машины МЧС. Некоторые жители катаются по улицам на сноубордах.
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