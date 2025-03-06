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Во время учений на границе с КНДР военные из Южной Кореи случайно сбросили восемь авиабомб на деревню в округе города Пхочхон
Ранены как минимум 15 человек, разрушены несколько зданий. Кадры с места событий
47 секунд
10:52, 6 марта 2025
6 марта два истребителя KF-16 Военно-воздушных сил Южной Кореи во время совместных учений с США сбросили восемь авиационных бомб MK-82 на деревню в округе города Пхочхон.
Пострадали
как минимум 15 человек, включая двух военных и двух иностранцев. Из деревни эвакуировали 50 человек. Кроме того, бомбы повредили восемь зданий, включая церковь, и несколько припаркованных автомобилей. СМИ сообщают, что истребители
вылетели
за пределы полигона из-за неверно введенных координат. Военные уже извинились за инцидент и пообещали компенсировать ущерб. Это
первая
случайная бомбардировка ВВС Южной Кореи, которая привела к жертвам. В 2004 году истребитель по ошибке выпустил тренировочную бомбу над городом Порёном, но тогда никто не пострадал.
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