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В Израиле хоронят Шири Бибас и ее маленьких сыновей. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы проститься с ними В ЦАХАЛ говорят, что террористы убили детей «голыми руками» и пытались это скрыть

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В среду, 26 февраля, в Израиле прощаются с Шири Бибас и ее сыновьями: четырехлетним Ариэлем и десятимесячным Кфиром. Несмотря на закрытую церемонию, тысячи израильтян вышли на улицы города Ришон-ле-Цион, чтобы проводить похоронную процессию. А комнату, где проводят брифинги президента Израиля, подсветили оранжевым цветом — как символ рыжих волос мальчиков. Тела Шири, Ариэля и Кира захоронят в кибуце Нир-Оз, откуда ХАМАС похитил семью 7 октября 2023 года. Живым из плена вернулся только отец мальчиков Ярден — в рамках обмена 1 февраля 2025-го. 20 февраля ХАМАС вернул в Израиль тела Ариэля и Кфира вместе с телом неизвестной женщины из Газы. А 21 февраля, под угрозой срыва перемирия, террористы передали Красному Кресту и тело Шири Бибас. В ХАМАС утверждали, что все они погибли из-за израильского авиаудара. Но эксперты в Израиле заявили, что не нашли этому доказательств, а детей террористы убили «голыми руками» и пытались это замаскировать.
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