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В Израиле произошла серия взрывов автобусов. Пассажиров в них не было — вероятно, террористы ошиблись при установке таймеров бомб Кадры с места теракта

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В пригороде Тель-Авива взорвались три автобуса — они были пусты, поэтому пострадавших нет. Полиция также обнаружила взрывное устройство в четвертом автобусе, но оно не сработало. По предварительной версии, террористы хотели взорвать автобусы в утренний час пик, но выставили неверное время на таймерах. Ответственность за взрывы взял на себя «Тулькармский батальон» ХАМАС. По подозрению в причастности к теракту задержали одного человека. Кроме того, власти приостановили движение всех автобусов и железнодорожного транспорта, чтобы проверить их на наличие взрывных устройств.
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