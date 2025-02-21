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В Израиле произошла серия взрывов автобусов. Пассажиров в них не было — вероятно, террористы ошиблись при установке таймеров бомб
Кадры с места теракта
57 секунд
12:16, 21 февраля 2025
В пригороде Тель-Авива взорвались три автобуса — они были пусты, поэтому пострадавших нет. Полиция также
обнаружила
взрывное устройство в четвертом автобусе, но оно не сработало. По предварительной версии, террористы хотели взорвать автобусы в утренний час пик, но выставили неверное время на таймерах. Ответственность за взрывы
взял
на себя «Тулькармский батальон» ХАМАС. По подозрению в причастности к теракту задержали одного человека. Кроме того, власти
приостановили
движение всех автобусов и железнодорожного транспорта, чтобы проверить их на наличие взрывных устройств.
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