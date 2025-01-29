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В Индии на крупнейшем в мире религиозном фестивале произошла давка
Погибли десятки паломников
1 минута
13:15, 29 января 2025
В Индии на крупнейшем в мире религиозном фестивале Кумбха Мела в ночь на 29 января произошла давка, в которой погибли, по
неофициальным данным
, по меньшей мере 39 человек. Власти о количестве погибших и пострадавших пока не сообщают. К месту слияния рек Ганга и Ямуны прибыли миллионы паломников для совершения ритуального омовения, дарующего, по представлениям индуистов, очищение от грехов. Давка началась, когда толпа устремилась к берегу, где отдыхали другие верующие. По словам очевидцев, люди спотыкались друг о друга и падали; выбраться им не давали в том числе заграждения, установленные организаторами. Массовые паломничества Кумбха Мела проходят раз в несколько лет и нередко сопровождаются подобными происшествиями. В 1954 году в результате давки на берегу погибли несколько сотен человек. На 2025 год выпала так называемая Маха Кумбха Мела — самый главный фестиваль, который проводят лишь раз в 144 года. Власти Индии ожидают, что за шесть недель в фестивале примут участие 400 миллионов человек.
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