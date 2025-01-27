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Тысячи палестинцев возвращаются в свои дома на севере сектора Газа
Израиль пропустил их в ответ на обещание ХАМАС освободить Арбель Йехуд и еще двух заложников
1 минута
12:50, 27 января 2025
Утром 27 января Израиль
разрешил
жителям северной части сектора Газа вернуться домой. Из-за войны Израиля и ХАМАС палестинцы были вынуждены уехать оттуда в центральные и южные районы сектора. 19 января стороны
заключили
перемирие. Однако Израиль не пропускал палестинцев обратно, ожидая решения об освобождении заложницы Арбель Йехуд. Ее должны были выпустить еще 25 января, но ХАМАС не включил ее в список на обмен. Затем ХАМАС заявил, что освободит Йехуд и еще двух заложников до 31 января — и ЦАХАЛ разрешил палестинцам вернуться на север сектора Газа. По данным Reuters, домой смогут вернуться 650 тысяч человек.
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