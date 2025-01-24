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Путин — о переговорах с Трампом и Зеленским К встрече с президентом США «мы готовы». Но говорить о мире с Украиной «достаточно сложно»

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Владимир Путин заявил о готовности встретиться с президентом США Дональдом Трампом, но подчеркнул, что говорить о мирных переговорах с Украиной «достаточно сложно». Об этом он сказал, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Россия» Павла Зарубина. Разговор состоялся в коридорах МГУ, куда Путин приехал 24 января, чтобы провести заседание попечительского совета.
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