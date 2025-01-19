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В Израиль вернулись первые заложники в рамках перемирия с ХАМАС. Это три женщины: Роми Гонен, Эмили Теила Дамари и Дорон Штейнбрехер
1 минута
18:18, 19 января 2025
В рамках соглашения о перемирии, которое
начало действовать
19 января, ХАМАС передал Израилю первых заложников. Домой вернулись три женщины: 24-летняя Роми Гонен, 28-летняя Эмили Теила Дамари и 31-летняя Дорон Штейнбрехер. Гонен была похищена на фестивале Nova, а Дамари и Штейнбрехер — из кибуца Кфар-Аза, у них обеих есть второе гражданство (Великобритании и Румынии соответственно). Всего в рамках соглашения Израиль получит 33 заложника в течение 42 дней, а ХАМАС в обмен на это — более 1900 палестинских заключенных (из них 90 человек — 19 января). В список тех, кто будет освобожден на первом этапе, включен израильтянин с российским гражданством Александр Труфанов.
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