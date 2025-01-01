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Новый Орлеан. Автомобиль наехал на людей, встречающих Новый год на центральной улице Кадры с места событий

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В США в центре Нового Орлеана в новогоднюю ночь автомобиль въехал в толпу. Это произошло в одном из самых популярных туристических мест города — на Бурбон-стрит. По утверждению очевидцев, после этого водитель вышел из машины и начал стрелять. По предварительным данным, погибли 10 человек, более 30 получили ранения. На месте происшествия были обнаружены самодельные взрывные устройства.
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