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В Сирии массово освобождают заключенных Под Дамаском на свободу вышли узники тюрьмы Седная, которую называют «человеческой бойней». Видео

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Антиправительственные группировки в Сирии по мере продвижения к Дамаску освобождали заключенных местных тюрем. За последние дни боевики открыли двери тюремных камер в Алеппо, Хомсе, Хаме и недалеко от сирийской столицы, где расположена самая печально известная местная тюрьма — Седная. Правозащитники из Amnesty International называют ее «человеческой бойней». Там содержались в том числе политзаключенные: противники режима Асада, участники митингов и военные, которых обвинили в госизмене. Теперь эти люди вышли на свободу после долгих лет жизни в крайне жестких условиях — по данным международных организаций, в тюрьмах Сирии заключенных пытали и убивали.
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