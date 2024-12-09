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В Сирии массово освобождают заключенных
Под Дамаском на свободу вышли узники тюрьмы Седная, которую называют «человеческой бойней». Видео
1 минута
16:55, 9 декабря 2024
Антиправительственные группировки в Сирии по мере продвижения к Дамаску освобождали заключенных местных тюрем. За последние дни боевики открыли двери тюремных камер в Алеппо, Хомсе, Хаме и недалеко от сирийской столицы, где расположена самая печально известная местная тюрьма — Седная. Правозащитники из Amnesty International
называют
ее «человеческой бойней». Там содержались в том числе политзаключенные: противники режима Асада, участники митингов и военные, которых обвинили в госизмене. Теперь эти люди вышли на свободу после долгих лет жизни в крайне жестких условиях — по
данным
международных организаций, в тюрьмах Сирии заключенных пытали и убивали.
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