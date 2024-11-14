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«Добро пожаловать!». Байден встретился с Трампом в Белом доме

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Действующий президент США Джо Байден встретился в Белом доме с победителем президентских выборов Дональдом Трампом. Встреча прошла в Овальном кабинете, который Трамп покинул в январе 2021 года, когда закончился его предыдущий президентский срок. Байден и Трамп в ходе разговора заверили, что переход власти будет плавным. Также, как сообщил позднее Трамп, они с Байденом обсудили «два вопроса, по которым расходились в прошлом»: войну в Украине и войну на Ближнем Востоке.
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