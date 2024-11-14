Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Магаз
Войти
О проекте
Meduza in English
Режим по порядку
EN
Войти
поддержать «Медузу»
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
новости
«Добро пожаловать!». Байден встретился с Трампом в Белом доме
59 секунд
11:05, 14 ноября 2024
Действующий президент США Джо Байден
встретился
в Белом доме с победителем президентских выборов Дональдом Трампом. Встреча прошла в Овальном кабинете, который Трамп покинул в январе 2021 года, когда закончился его предыдущий президентский срок. Байден и Трамп в ходе разговора заверили, что переход власти будет плавным. Также, как сообщил позднее Трамп, они с Байденом
обсудили
«два вопроса, по которым расходились в прошлом»: войну в Украине и войну на Ближнем Востоке.
Подписывайтесь на наш
ютьюб-канал
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
Напишите нам