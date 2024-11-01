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В Дублине сотни людей пришли на несуществующий парад. О нем им рассказал ИИ

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31 октября — в канун Дня всех святых — во многих странах мира празднуют Хеллоуин. Люди наряжаются в красочные костюмы и весело проводят время. Но для сотен жителей столицы Ирландии в 2024 году праздник оказался испорчен. Они пришли на Хеллоуинский парад в Дублине, однако никакого парада не было. Выяснилось, что парад анонсировал некий фейковый сайт (вероятно, созданный мошенниками) новости на котором были написаны с помощью искусственного интеллекта. Дублинцев призвали доверять информации только из проверенных источников, например, с сайта городской администрации, где размещают анонсы таких мероприятий.
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