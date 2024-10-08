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В Индии сотни тысяч зрителей пришли на авиашоу. Они провели на жаре без воды несколько часов. Пять человек погибли, более 200 попали в больницу
1 минута
12:41, 8 октября 2024
6 октября на пляже в индийском городе Ченнаи собрались сотни тысяч человек, чтобы посмотреть авиашоу в честь 92-летия Военно-воздушных сил страны. Многие пришли на пляж за два-три часа до начала шоу, чтобы занять удобные места. После того, как шоу закончилось, зрители не смогли быстро выбраться с пляжа. В итоге люди провели на жаре, без воды и без защиты от солнца несколько часов. Пять человек погибли, более чем 200 зрителям потребовалась помощь врачей.СМИ и политики,
пишет The India Today
, возлагают ответственность за произошедшее на организаторов шоу, не сумевших обеспечить безопасность зрителей, и требуют выяснить все обстоятельства произошедшего.
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