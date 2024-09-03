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Россия запустила по Полтаве две баллистические ракеты. Разрушено одно из зданий военного института. Десятки человек погибли Кадры с места обстрела

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Войска РФ днем 3 сентября нанесли ракетный удар по Полтаве. Две баллистические ракеты ударили по территории военного института связи, разрушив одно из зданий, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Погибли, по предварительным данным, более 40 человек, более 180 ранены. «Российская сволочь, несомненно, заплатит за этот удар», — заявил Зеленский, в очередной раз призвав союзников дать Украине необходимые ей системы ПВО и дальнобойные ракеты.
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