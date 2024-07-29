Под Волгоградом поезд врезался в грузовик. Девять вагонов сошли с рельсов, семь из них опрокинулись Видео очевидцев

Под Волгоградом пассажирский поезд Казань — Адлер столкнулся с грузовиком, выехавшим на переезд. В результате аварии девять вагонов сошли с рельсов, семь из них опрокинулись. По данным врачей, госпитализированы 30 человек, в том числе 15 детей. Более 100 пассажиров получили ушибы и ссадины. Как заявили в РЖД, водитель грузовика выехал на переезд, несмотря на красный сигнал светофора. Он тоже госпитализирован.