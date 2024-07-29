Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Шапито
Войти
О «Медузе»
Реклама
Meduza in English
Показывать по порядку
EN
Войти
Я хочу поддержать «Медузу»
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
новости
Под Волгоградом поезд врезался в грузовик. Девять вагонов сошли с рельсов, семь из них опрокинулись
Видео очевидцев
1 минута
13:31, 29 июля 2024
Под Волгоградом пассажирский поезд Казань — Адлер столкнулся с грузовиком, выехавшим на переезд. В результате аварии девять вагонов сошли с рельсов, семь из них опрокинулись. По данным врачей, госпитализированы 30 человек, в том числе 15 детей. Более 100 пассажиров получили ушибы и ссадины. Как заявили в РЖД, водитель грузовика выехал на переезд, несмотря на красный сигнал светофора. Он тоже госпитализирован.
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
Напишите нам