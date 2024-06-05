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Конгрессмен привел шестилетнего сына на работу. Мальчик сделал выступление отца («очень скучное») просто незабываемым

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Джон Роуз — политик-республиканец, представляющий в Конгрессе США штат Теннесси. А еще он отец шестилетнего Гая. 3 июня Роуз привел сына на работу и начал произносить речь в защиту Дональда Трампа. Но сына больше интересовали не слова отца, а направленная в его сторону камера. Мальчик начал корчить рожи и показывать в камеру жесты. Его отца, разумеется, уже никто не слушал, всех интересовало только то, что происходит за спиной конгрессмена. Запись речи Роуза в итоге набрала миллионы просмотров, хотя он вряд ли рассчитывал на такой успех. О Гае Роузе написали крупнейшие американские СМИ, включая The Washinghton Post, он появился в эфире CNN. Умение Гая привлечь внимание аудитории оценили как соратники конгрессмена Роуза по Республиканской партии, так и оппоненты-демократы. Конгрессмен заявил, что не сердится на сына. «Обычно он ведет себя довольно хорошо. Но он такой же, как любой шестилетний мальчик», — подчеркнул он. Гай Роуз, в свою очередь, признался, что речь отца была «очень скучной», и рассказал журналистам, что знает еще много разных гримас, но не готов вот так сразу показать их все.
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